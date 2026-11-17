"మోదీ చాలా టఫ్- కానీ గొప్ప నాయకుడు"- ప్రధానిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసలు
Trump PM Modi Quad Summit Manila : ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో జరిగిన క్వాడ్ నేతల సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించారు.
Published : November 17, 2026 at 6:49 PM IST
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై మరోసారి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో ఆసియాన్ (ASEAN) సదస్సు సైడ్లైన్స్లో క్వాడ్ (QUAD- భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా) దేశాధినేతల సమావేశం నిర్వహించారు. దీనికి ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన సందర్భంగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక్కడ ట్రంప్ తన పక్కనే నిల్చున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి, 'ఆయన చాలా కఠినమైన/దృఢమైన వ్యక్తి. జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకాయిచి అంతకంటే కఠినమైన వ్యక్తి కావొచ్చు. మేం కూడా బాగానే ఉన్నాము' అంటూ ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంటోనీ ఆల్బనీస్ వైపు చూస్తూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
మోదీ నాయకత్వానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో గౌరవం: ట్రంప్
2024 తర్వాత క్వాడ్ దేశాధినేతలు ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ట్రంప్ ప్రస్తుత పదవీ కాలంలో ఇదే తొలి క్వాడ్ శిఖరాగ్ర సమావేశం కావడం విశేషం. 2024 సెప్టెంబర్ 21న అమెరికాలోని విల్మింగ్టన్లో అప్పటి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఆతిథ్యంలో చివరిసారిగా క్వాడ్ నేతల ప్రత్యక్ష సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో 2025లో తదుపరి సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని ప్రకటించారు.
ఇక ఈసారి సమావేశం సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, క్వాడ్ దేశాలతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 'ఈ వ్యక్తులతో, ఈ దేశాలతో మొదటి నుంచి మాకు అద్భుతమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. వీరంతా అసాధారణ వ్యక్తులు. నాకు మంచి మిత్రులు' అని అన్నారు. వారితో దీర్ఘకాలిక వ్యక్తిగత అనుబంధం గురించి ప్రస్తావించారు. సమావేశం అనంతరం కూడా మాట్లాడిన ట్రంప్- ప్రధాని మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతా గౌరవించే గొప్ప నాయకుడు అని కొనియాడారు. తన ఫోన్, వైట్ హౌస్ ఓవల్ ఆఫీస్ తలుపులు క్వాడ్ దేశాలకు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని భరోసా ఇచ్చారు. గతంలో కూడా మోదీని ట్రంప్ 'గ్రేట్ లీడర్', 'వెరీ టఫ్ కుకీ' అంటూ ప్రశంసించారు. జూన్లో ఆక్సియోస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మోదీ 12 ఏళ్లకుపైగా ప్రధానిగా కొనసాగుతున్నారని, భారత్లో రాజకీయ స్థిరత్వానికి ఆయన ఉదాహరణగా నిలిచారని వ్యాఖ్యానించారు.
4 కీలక అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం!
క్వాడ్ దేశాల మధ్య అరుదైన ఖనిజాల ఉత్పత్తి, సరఫరా వ్యవస్థల విషయంలో సహకారం పెరుగుతోందని ట్రంప్ చెప్పారు. 'మునుపెన్నడూ లేనంత స్థాయిలో అరుదైన ఖనిజాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. 10 నెలల్లో ప్రపంచ సరఫరాదారులకు దీటుగా అమెరికా, భారత్, జపాన్ దేశాలు అరుదైన ఖనిజాలను భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మాకు అవసరమైనవన్నీ సమకూర్చుకుంటాం' అని ప్రకటించారు. క్వాడ్ సదస్సులో నాలుగు కీలక అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఆర్థిక సహకారం, కృత్రిమ మేధస్సు (AI), సముద్ర భద్రత, సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. నాలుగు దేశాల ఈ కూటమి ప్రాధాన్యత రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని అన్నారు. వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడం, సముద్ర భద్రతా సహకారాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
చైనా పర్యటన, పుతిన్, కిమ్ భేటీలపైనా స్పందించిన ట్రంప్
మనీలా పర్యటన అనంతరం ట్రంప్ అపెక్ (APEC) సదస్సు కోసం చైనాలోని షెన్జెన్ నగరానికి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో విడిగా ద్వైపాక్షిక భేటీ ఉంటుందా అని మీడియా ప్రశ్నించగా, 'నాకు తెలియదు. కానీ వీలుంటే కచ్చితంగా కలుస్తాను' అని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించే విషయంలో చొరవ చూపాలని చైనా అధ్యక్షుడు పుతిన్, పుతిన్పై ఒత్తిడి తెస్తానని చెప్పారు. ఇక ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ చైనాకు వస్తారా? అన్న ప్రశ్నకు 'ఆయన రావాలనుకుంటున్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం' అని ట్రంప్ బదులిచ్చారు.