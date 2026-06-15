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ఇరాన్ ఒప్పందాన్ని చెడగొట్టే ప్రయత్నం- ఆ దాడి వల్లే డీల్ ఆలస్యం : నెతన్యాహుపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

నెతన్యాహుపై ట్రంప్ అసంతృప్తి- నెతన్యాహు చాలా కఠిన వ్యక్తి అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్య- బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడితో ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం ఆలస్యమైందని ఆరోపణ

Trump Slams Netanyahu
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 10:58 AM IST

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Trump Slams Netanyahu : అమెరికా- ఇరాన్ ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహును అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ మరోసారి విమర్శించారు. ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందాన్ని నెతన్యాహు దాదాపు చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపించారు. లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడి వల్లే వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య ఒప్పందం కుదరడంలో జాప్యం జరిగిందని ఆయన విమర్శించారు. 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్‌' పత్రిక ప్రతినిధులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన క్రమంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నెతన్యాహును ఉద్దేశించి మాట్లాడిన ట్రంప్ ఆయన చాలా కష్టమైన వ్యక్తి అని అభివర్ణించారు. ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం కుదిరినందుకు ఇజ్రాయెల్ తమకు ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉండాలని ట్రంప్ అన్నారు. ఒకవేళ ఇరాన్ చేతికి గనుక అణ్వాయుధం చిక్కి ఉంటే, రెండు గంటల్లో ఇజ్రాయెల్ భూమిమీద లేకుండా ఉండేదని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌తో శాంతి చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్న సమయంలో బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడం పట్ల ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

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TRUMP SLAMS NETANYAHU
TRUMP SLAMS NETANYAHU

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