జిన్పింగ్తో మంచి అనుబంధం ఉంది: డొనాల్డ్ ట్రంప్
రెండోసారి దేశాధ్యక్షుడు అయ్యాక తొలిసారిగా దక్షిణ కొరియాలో జిన్పింగ్తో ట్రంప్ ముఖాముఖి
Published : October 30, 2025 at 9:04 AM IST
Jinping A Tough Negotiator : చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ను 'చాలా కఠినమైన నెగోషియేటర్'గా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. రెండోసారి దేశాధ్యక్షుడు అయ్యాక తొలిసారిగా దక్షిణ కొరియాలోని బూసాన్ వేదికగా గురువారం రోజు జిన్పింగ్తో ట్రంప్ ముఖాముఖిగా సమావేశమయ్యారు. 32వ ఏపీఈసీ సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు బూసాన్కు ట్రంప్, జిన్పింగ్లు వచ్చారు. గురువారం రోజు ద్వైపాక్షిక సమావేశానికి ముందు, ఇరువురు నేతలు గౌరవపూర్వక కరచాలనం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మీడియా సాక్షిగా జిన్పింగ్ ఎదుటే ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీర్ఘకాలికంగా చైనా, అమెరికాల మధ్య నలుగుతున్న ఆర్థిక,వాణిజ్య వివాదాలపై తాము చర్చలు జరుపుతామని ఆయన వెల్లడించారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ 'చాలా కఠినమైన నెగోషియేటర్' అని, అయితే అది మంచి విషయం కాదని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. తాము ఒకరినొకర్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలమని, ఇద్దరి నడుమ బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. చాలా విజయవంతమైన సమావేశం తమ మధ్య జరగబోతోందన్నారు.
చైనాతో వాణిజ్య ఒప్పందం?
చైనాతో వాణిజ్య ఒప్పందంపై బూసాన్లోనే జిన్పింగ్తో కలిసి సంతకాలు చేస్తారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, 'కావొచ్చు' అని ట్రంప్ బదులిచ్చారు. వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఇప్పటికే ఇరుదేశాలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాయని, మిగతా వాటిపై ఈ సమావేశంలో ఒక నిర్ణయానికి వస్తామన్నారు. జిన్పింగ్ను కలిసే అవకాశం దక్కడాన్ని గొప్ప విషయంగా ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రపంచ శాంతికి ట్రంప్ కృషి : జిన్పింగ్
ఈ సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ మాట్లాడుతూ, రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం ట్రంప్ చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు. గాజాలో కాల్పుల విరమణకు తీసుకున్న చర్యలను కొనియాడారు. కంబోడియా, థాయ్లాండ్ సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల్ని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తగ్గించడం గొప్ప విషయమన్నారు. ఆరేళ్ల తర్వాత ఈ ఇరువురు నేతలు భేటీ కావడం విశేషం.