అమెరికాకు ఇజ్రాయెల్ అత్యంత నమ్మకమైన దేశం: ట్రంప్

జ్రాయెల్ ప్రజలు చాలా ధైర్యవంతులు, తెలివైనవారు, సాహసవంతులంటూ కొనియాడిన ట్రంప్- సంక్షోభం ,ఒత్తిడి సమయంలో అసలు రంగు బయటపెట్టుకునే ఇతరుల్లా కారని కౌంటర్

Trump On Israel
TRUMP, NETANYAHU (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 9:47 AM IST

Trump On Israel : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్' లో ఇజ్రాయెల్‌ను ప్రశంసిస్తూ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ తమకు అత్యంత నమ్మకమైన మిత్రదేశమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఇజ్రాయెల్ ఎవరికి నచ్చినా, నచ్చకపోయినా అమెరికాకు ఒక గొప్ప మిత్రదేశమని పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చాలా ధైర్యవంతులు, తెలివైనవారు, సాహసవంతులని ట్రంప్ కొనియాడాడు. సంక్షోభం ,ఒత్తిడి సమయంలో అసలు రంగు బయటపెట్టుకునే ఇతరులలా కాకుండా, ఇజ్రాయెల్ గట్టిగా పోరాడుతుందని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్‌కు ఎలా గెలవాలో బాగా తెలుసని ట్రంప్ కొనియాడారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు అమెరికాను అనవసర యుద్ధంలోకి లాగారన్న విమర్శల మధ్య, ట్రంప్ ఈ పోస్ట్ చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

