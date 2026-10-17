రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం తెరపడాల్సిందే: డొనాల్డ్ ట్రంప్
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఆ యుద్ధం వల్ల ప్రతినెలా వేలాది మంది సైనికులు చనిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 6:47 AM IST
Trump Russia Ukraine War : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి తెరపడాల్సిన అవసరం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆకాంక్షించారు. ఈ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలనే ఉద్దేశం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీలోనూ ఉందన్నారు. అయితే, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై జెలెన్స్కీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పుతిన్కు శాంతి చర్చల మీద నమ్మకం లేదని, ఆయన అనుసరిస్తున్న విధానాలన్నీ నాటకాలేనని మండిపడ్డారు.
జార్జియాలో జరగనున్న ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లే ముందు ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన సమస్త వివరాలు తనకు తెలుసన్నారు. సరైన సమయంలో అవన్నీ బయటపెడతానని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి నాకు కావాల్సిందల్లా కేవలం యుద్ధం ముగియడమే అని, మరే ఇతర అంశం గురించి తాను ఆలోచించడం లేదన్నారు.
అలాగే, ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధంలో జరుగుతున్న ప్రాణనష్టంపై ట్రంప్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధంలో ప్రతినెలా సగటున 25,000 మంది సైనికులు మరణిస్తున్నారని చెప్పారు. గత నెలలో ఈ మరణాల సంఖ్య ఏకంగా 32,000కి చేరిందన్నారు. ఇరు దేశాల అగ్రనేతలతోనూ తాను నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు చెప్పారు. వారిద్దరూ కూడా ఈ రక్తపాతం ఆగిపోవాలని కోరుకుంటున్నారనే తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలోనే ఈ యుద్ధం ముగుస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు ట్రంప్ వివరించారు.
పుతిన్పై జెలెన్స్కీ ఫైర్
ఇదే సమయంలో, బ్రస్సెల్స్లో యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, ఐరోపా కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులాతో జెలెన్స్కీ సమావేశమయ్యారు. అనంతరం సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' ద్వారా రష్యా తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Putin doesn’t want negotiations right now – in any format. He’s playing word games, saying that “they’re responding.” It looks like a travesty of any genuine desire to end the war. We can’t accept diesel deals, because gas deals will come next. I’m absolutely sure of that. After gas, sanctions will be lifted on other things. It will eventually extend to the banking system, specific individuals, and the chemical industry. And there are risks around the frozen assets. If I don’t defend that through diplomacy – who will do it for us? From a conversation with media representatives in Brussels. (1/3)— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026
"ప్రస్తుతానికి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ఏ రకమైన శాంతి చర్చల్లోనూ పాల్గొనే ఆసక్తి లేదు. ఆయన కేవలం మాటల నాటకాలు ఆడుతూ కాలయాపన చేస్తున్నారు. తాము చర్చలకు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నట్లు ఆయన చేస్తున్న ప్రకటనలన్నీ బూటకమే."
-జెలెన్స్కీ, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు
రష్యాపై పాశ్చాత్య దేశాలు విధించిన ఆంక్షలను సడలించే ప్రయత్నాలపై జెలెన్స్కీ తీవ్రంగా స్పందించారు. రష్యాతో భవిష్యత్తులో డీజిల్ ఒప్పందాలు చేసుకుంటే ఆ తర్వాత గ్యాస్ డీల్స్ కూడా వాటంతట అవే వస్తాయని చెప్పారు. దానివల్ల రష్యాపై ఉన్న ఇతర ఆర్థిక ఆంక్షలన్నీ క్రమంగా తొలగిపోతాయని వెల్లడించారు. క్రమంగా రష్యా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ, పరిశ్రమలపై ఉన్న ఆంక్షలు తొలగిపోతాయన్నారు. ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు తాము కచ్చితంగా పోరాడుతామని స్పష్టం చేశారు.
Putin wants to destroy us. He doesn't respect us, our sovereignty and territorial integrity. He really thinks that we are not a country, not a nation. Do you really believe that just the eastern part of our country will be enough for him? Then why did he go for Kyiv when the full-scale invasion began? Is that Donbas? No, it’s the capital. Without the capital, there is no state. And what will happen afterwards? On what borders will he stay? If now he's testing all these drones against European, even NATO countries? They are not loud for now. They don't want to escalate because they have one Russian drone, two drones, ten. But you will be very loud when there will be ballistic missiles, cruise missiles, and thousands of drones. We had one thousand drones yesterday. But the American side said that it's difficult to speak with Zelenskyy. It's less difficult to manage with Putin. Of course. From a conversation with media representatives in Brussels. (3/3)— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026
ఉక్రెయిన్ అస్తిత్వాన్నే తుడిచిపెట్టాలని పుతిన్ కుట్ర పన్నుతున్నారని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు. 'పుతిన్ మా దేశాన్ని, ప్రజలను ఒక జాతిగా గుర్తించడం లేదు. ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమత్వాన్ని ఆయన గౌరవించడం లేదు. తూర్పు ఉక్రెయిన్ ప్రాంతం ఇస్తే పుతిన్ శాంతిస్తారని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా? అదే నిజమైతే యుద్ధం ప్రారంభంలో ఆయన కీవ్పైకి ఎందుకు దళాలను పంపారు?' జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
ఐరోపా దేశాలకూ డ్రోన్ల ముప్పు
ఉక్రెయిన్కే కాకుండా, ఐరోపాలోని నాటో సభ్య దేశాలకు కూడా రష్యా డ్రోన్ల ద్వారా పెను ముప్పు పొంచి ఉందని జెలెన్స్కీ హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం ఐరోపా సరిహద్దుల్లో రష్యా చిన్నస్థాయిలో డ్రోన్లను ప్రయోగిస్తూ పరీక్షలు చేస్తోందని, దీనిని తేలికగా తీసుకోవద్దని అన్నారు. 'ప్రస్తుతం ఒకటి, రెండు డ్రోన్లతో ప్రయోగాలు చేస్తూ పెద్దగా శబ్ధం రాకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే మాపై వేయి డ్రోన్లతో దాడులు జరిగాయి' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పుతిన్ పట్ల అమెరికా వైఖరిని కూడా జెలెన్స్కీ ప్రస్తావించారు. జెలెన్స్కీతో మాట్లాడటం కష్టమని, పుతిన్ను మేనేజ్ చేయడం సులభమని వాషింగ్టన్ భావిస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'టాస్'తో పుతిన్ మాట్లాడుతూ తమ సైనిక విజయాలను కొనియాడారు. అక్టోబర్ 16న జాయింట్ ఫోర్స్ కమాండ్ పోస్ట్ను సందర్శించిన ఆయన, సెప్టెంబర్ నెల ఒక్క నెలలోనే రష్యా బలగాలు డాన్బాస్, నోవోరోసియా ప్రాంతాల్లో సుమారు 1,300 చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాయని ప్రకటించారు.
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