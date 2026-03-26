ఇరానీయులు పోరాటంలో పనికిరారు, కానీ మంచి సంధానకర్తలు : ట్రంప్‌

అంచనాల కన్నా ముందే లక్ష్యాలకు చేరువయ్యామన్న ట్రంప్‌- భారత్‌-పాక్‌ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపానని మరోసారి ప్రగల్భాలు

Published : March 26, 2026 at 10:58 PM IST

Trump on Iran War : ఇరానీయులు పోరాటంలో పనికిరానివారే కానీ చర్చలు నిర్వహించడంలో మంచి సంధానకర్తలు అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. యుద్ధానికి 4 నుంచి 6 వారాల సమయం పడుతుందని ముందుగా అంచనా వేసినప్పటికీ, అంతకన్నా చాలా ముందుగానే లక్ష్యాలను చేరుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. చాలా ఆలస్యం కాకముందే 15-సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టాలని ఇరాన్‌ను హెచ్చరించిన కొద్దిసేపటికే ట్రంప్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించాలని, తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని అమెరికాను టెహ్రాన్ ప్రాథేయపడుతోందని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా అనేక దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న వివాదాలను తాను పరిష్కరించానని ట్రంప్ మరోసారి గొప్పలుపోయారు. అణు దేశాలైన భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య భారీ విధ్వంసాన్ని అడ్డుకున్నట్లు వెల్లడించారు. తన వల్ల కోట్ల మంది ప్రాణాలతో ఉన్నారని పాక్‌ ప్రధాని చెప్పారని తెలిపారు. అటు గతంతో పోలిస్తే పుతిన్-జెలెన్‌స్కీల మధ్య విద్వేషం కాస్త తగ్గిందని అభిప్రాయపడ్డారు. గడిచిన రెండు నెలల్లోనే రష్యా-ఉక్రెయిన్‌లో కలిపి 56 వేల మంది సైనికులు చనిపోయారన్నారు. గతంలో తాను పరిష్కరించిన ఎనిమిది యుద్ధాల కంటే ఈ యుద్ధం కష్టమైందన్న ట్రంప్, శాంతి దిశగా పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందని తెలిపారు.

