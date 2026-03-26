ఇరానీయులు పోరాటంలో పనికిరారు, కానీ మంచి సంధానకర్తలు : ట్రంప్
అంచనాల కన్నా ముందే లక్ష్యాలకు చేరువయ్యామన్న ట్రంప్- భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపానని మరోసారి ప్రగల్భాలు
Published : March 26, 2026 at 10:58 PM IST
Trump on Iran War : ఇరానీయులు పోరాటంలో పనికిరానివారే కానీ చర్చలు నిర్వహించడంలో మంచి సంధానకర్తలు అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. యుద్ధానికి 4 నుంచి 6 వారాల సమయం పడుతుందని ముందుగా అంచనా వేసినప్పటికీ, అంతకన్నా చాలా ముందుగానే లక్ష్యాలను చేరుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. చాలా ఆలస్యం కాకముందే 15-సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టాలని ఇరాన్ను హెచ్చరించిన కొద్దిసేపటికే ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించాలని, తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని అమెరికాను టెహ్రాన్ ప్రాథేయపడుతోందని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా అనేక దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న వివాదాలను తాను పరిష్కరించానని ట్రంప్ మరోసారి గొప్పలుపోయారు. అణు దేశాలైన భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య భారీ విధ్వంసాన్ని అడ్డుకున్నట్లు వెల్లడించారు. తన వల్ల కోట్ల మంది ప్రాణాలతో ఉన్నారని పాక్ ప్రధాని చెప్పారని తెలిపారు. అటు గతంతో పోలిస్తే పుతిన్-జెలెన్స్కీల మధ్య విద్వేషం కాస్త తగ్గిందని అభిప్రాయపడ్డారు. గడిచిన రెండు నెలల్లోనే రష్యా-ఉక్రెయిన్లో కలిపి 56 వేల మంది సైనికులు చనిపోయారన్నారు. గతంలో తాను పరిష్కరించిన ఎనిమిది యుద్ధాల కంటే ఈ యుద్ధం కష్టమైందన్న ట్రంప్, శాంతి దిశగా పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందని తెలిపారు.
VIDEO | Washington DC: US president Donald Trump (@POTUS) says, " the united states solved other ones in one day that had been going on for 32 years. we stopped one that was already starting. india and pakistan, two nuclear nations, and the prime minister of pakistan, a very fine… pic.twitter.com/mKmFh3iYJh— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2026