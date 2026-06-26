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హర్మూజ్ గుండా వెళ్తున్న కార్గో నౌకపై డ్రోన్ దాడి- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్​

నౌకపై దాడికి పాల్పడింది ముమ్మాటికీ ఇరానే- ట్రంప్​ ఆరోపణ

Trump
Trump (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 10:04 PM IST

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Trump Blames Iran : హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న ఒక భారీ కార్గో నౌకపై జరిగిన డ్రోన్ దాడిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ దాడికి పాల్పడింది ముమ్మాటికీ ఇరానేనని ఆరోపించారు. అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న కాల్పుల విరమణ (సీజ్‌ఫైర్) ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ అత్యంత మూర్ఖంగా ఉల్లంఘించిందని మండిపడ్డారు. ఒక డ్రోన్ నౌక పై అంతస్తును తాకిందని, దానివల్ల నష్టం జరిగిందని ట్రంప్ చెప్పారు. అమెరికా మరో మూడు డ్రోన్‌లను కూల్చివేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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TRUMP BLAMES IRAN
TRUMP BLAMES IRAN

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