మార్కెట్ల పతనానికి డెమొక్రాట్లే కారణం: ట్రంప్ కామెంట్స్
Trump Stock Market Reaction : అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ల పతనంపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్పందించారు. మార్కెట్లు పడిపోవడానికి డెమొక్రాట్లే కారణమని ఆరోపించారు.
Published : November 6, 2026 at 8:59 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ ఘనవిజయం సాధించిన మరుసటి రోజే వాల్స్ట్రీట్ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. మార్కెట్ల పతనంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. స్టాక్ మార్కెట్లలో ఈ భారీ నష్టాలకు తమ రిపబ్లికన్ పార్టీ కారణం కాదని, డెమొక్రాట్ల గెలుపే కారణమని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ పరిమాణాలతో పెట్టుబడిదారులు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని ట్రంప్ చెప్పారు. త్వరలోనే మునుపటి కంటే మరింత బలంగా పుంజుకుంటామని ఇన్వెస్టర్లకు ట్రంప్ ధీమా ఇచ్చారు. మార్కెట్ల పతనంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా అయిన 'ట్రూత్ సోషల్'లో వేదికగా స్పందించారు.
"స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన రోజుల్లో ఒకదాన్ని ఈ ఎన్నికల ఫలితాల వల్ల చూడాల్సి రావడం ఎంతో విచారకరం. మార్కెట్లను గరిష్ఠ స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి మేము ఎంతో కృషి చేశాం. కానీ ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో పరిస్థితులు తలకిందులయ్యాయి. ఫలితంగా సామాన్య ప్రజల రిటైర్మెంట్ పొదుపులు భారీగా పతనమయ్యాయి. గుర్తుంచుకోండి, దీనికి రిపబ్లికన్లు బాధ్యులు కారు. కేవలం ఆ డెమోక్రాట్లు మాత్రమే కారణం"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
వాల్స్ట్రీట్లో భారీ అమ్మకాలు
గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో అమెరికా మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను నమోదు చేశాయి. అమ్మకాల ఒత్తిడే దీనికి కారణంగా తెలుస్తోంది. ఒక్క రోజులోనే ఎస్అండ్పీ 500 కంపెనీల మార్కెట్ విలువ సుమారు 2.9 ట్రిలియన్ డాలర్లు, నాస్డాక్ కంపెనీల విలువ దాదాపు 2.5 ట్రిలియన్ డాలర్లు హరించుకుపోయింది. డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించడంతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అభివృద్ధి, డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టులపై ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉందన్న భయాలు మార్కెట్లను కలవరపెట్టాయి. దీనితో ఇన్వెస్టర్లు సాంకేతిక సంస్థల షేర్లను భారీగా విక్రయించారు.
ట్రంప్ వీటో అస్త్రం
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాటిక్ పార్టీ విజయం సాధించి, కాంగ్రెస్లోని ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ ఉభయ సభల్లో ఆధిక్యం సాధించిన నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్ హౌస్ వేదికగా కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు. డెమొక్రాట్ల కార్యక్రమాలను, ప్రతిపాదిత బిల్లులను అడ్డుకోవడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని సంకేతమిచ్చేలా ఓవల్ ఆఫీస్లోని తన 'రెజల్యూట్ డెస్క్'పై వీటో అని పెద్ద ఆంగ్ల అక్షరాలతో రాసి ఉన్న ఎరుపు రంగు క్యాప్ను ఆయన ప్రదర్శించారు. ఓవల్ ఆఫీస్, క్యాబినెట్ రూమ్లను జాతీయ స్మారక చిహ్నాలుగా పరిరక్షించే అధికారిక ఉత్తర్వులపై సంతకం చేసే సమయంలో విలేకరుల ఎదుట ఈ వీటో క్యాప్ కనపడింది. అంతకుముందు ఈ క్యాప్ ఫొటోను సొంత సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పంచుకున్నారు. అనంతరం ఓ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ వీటోపై మాట్లాడారు.
'అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన రాజ్యాంగ అధికారాలలో వీటో ఒకటి. చరిత్రలోనూ దీనిని అనేకసార్లు ఉపయోగించారు. కాంగ్రెస్ను కైవసం చేసుకున్న డెమొక్రాట్లు ఏవైనా విపరీతమైన బిల్లులను ఆమోదించి నా ముందుకు పంపితే, వాటిని నిస్సందేహంగా వీటో ద్వారా తిరస్కరిస్తాను' అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అయితే, తదుపరి రెండు సంవత్సరాల పదవీకాలాన్ని కేవలం బిల్లులను వీటో చేయడానికే కేటాయించడం తనకూ ఇష్టం లేదని, అవసరమైతే రాజకీయ చర్చలు జరపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు. అమెరికా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 1, సెక్షన్ 7 ప్రకారం కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన బిల్లును అధ్యక్షుడు వీటో వీలుంది. అయితే, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సెనేట్ రెండింటిలోనూ మూడింట రెండు వంతుల (2/3) మెజారిటీతో బిల్లును మళ్లీ ఆమోదిస్తే అధ్యక్షుడి వీటోను కాంగ్రెస్ అడ్డుకోవచ్చు.
వారి గెలుపు ముమ్మాటికీ వినాశకరమే: ట్రంప్
అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్, వాషింగ్టన్ డీసీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 'డెమొక్రాటిక్ సోషలిస్ట్' అభ్యర్థులు విజయం సాధించడంపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రగతిశీల నాయకత్వాల వల్ల ఆయా నగరాలు తీవ్ర వినాశనం వైపు పయనిస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు.పాలన పట్ల ప్రజలు అసంతృప్తి చెందితే మార్పు కోరుకుంటారని, అయితే ఆ మార్పు వచ్చేసరికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. శ్వేతసౌధంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఓవల్ ఆఫీస్, క్యాబినెట్ రూమ్లకు 'జాతీయ స్మారక చిహ్నాల' హోదా కల్పిస్తూ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. 'యాంటిక్విటీస్ యాక్ట్' కింద తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా భావి ప్రభుత్వాలు లేదా అధ్యక్షులు ఈ ప్రదేశాల రూపురేఖలను మార్చకుండా లేదా కూల్చివేయకుండా శాశ్వత పరిరక్షణ లభిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
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