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ఇరాన్‌తో ఘర్షణ అమెరికాకు చాలా చిన్న విషయం: డొనాల్డ్ ట్రంప్

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు వావ్స్ కామెంట్స్​పై స్పందించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్- ఇరాన్‌తో తాము యుద్ధం చేయట్లేదని వెల్లడి- అదోక సైనిక ఘర్షణగా అభివర్ణించిన ట్రంప్

US military strikes
ట్రంప్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 7:05 AM IST

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US Military Strikes : ఇరాన్‌తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, సైనిక ఘర్షణలను యుద్ధంగా పరిగణించలేమని ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పూర్తి మద్దతు తెలిపారు. అమెరికాకు ఈ సైనిక చర్యలు చాలా విషయంగా చెప్పుకొచ్చారు. శుక్రవారం ( అమెరికా కాలామానం ప్రకారం) వైట్‌హౌస్‌లోని ఓవల్ ఆఫీస్‌లో ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న శత్రుత్వాన్ని ఒక సైనిక ఘర్షణగా కొట్టిపారేశారు.

సైనిక ఘర్షణ మాత్రమే
కొన్ని వారాల విరామం తర్వాత అమెరికా ఇటీవల ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో ఇరాన్‌తో తాము చేసేది యుద్ధం కాదని వాన్స్ చేసిన కామెంట్స్‌పై స్పష్టత ఇవ్వాలని విలేకరులు అడిగారు. దీంతో ట్రంప్ ఈ విధంగా స్పందించారు. ‘చాలా మంది దీనిని యుద్ధం అనడం లేదు. నేను దీనిని ఒక సైనిక ఘర్షణ అంటాను. ఎందుకంటే ఇది మాకు పెద్ద విషయం కాదు, చాలా చిన్నది’ అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గతంలో అమెరికా ఎదుర్కొన్న సుదీర్ఘ యుద్ధాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నమైనదని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. వియత్నాం వంటి గత యుద్ధాల్లో లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, కానీ ప్రస్తుత ఘర్షణలో అమెరికా నిరంతరం పోరాడకుండా కేవలం లక్షిత ప్రాంతాలపై మాత్రమే దాడులు చేస్తోందని తెలిపారు.

అమెరికా ఆధీనంలోనే హర్మూజ్
ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి ప్రస్తుతం తమ బలగాల పూర్తి ఆధీనంలోనే ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియాలో చెలరేగిన ఉద్రిక్తతల వల్ల ఈ జలసంధి గుండా సాగే నావికా రవాణాకు కొంత అంతరాయం కలిగినప్పటికీ, ప్రస్తుతం అమెరికా బలగాలు సమర్ధంగా నియంత్రిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇరాన్ రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న రాడార్ వ్యవస్థలు, యుద్ధ విమానాలు, అనేక పడవలు, నౌకలను అమెరికా దళాలు ధ్వంసం చేశాయన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో ఎలాంటి ఘర్షణ వాతావరణం లేదని, రోజువారీ సముద్ర రవాణా సాఫీగా కొనసాగుతోందని ట్రంప్ తెలిపారు.

"వియత్నాం యుద్ధంలో లక్ష మంది సైనికులు చనిపోయారు. ఇతర యుద్ధాల్లో వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుత ఘర్షణలో అలాటి పరిస్థితి లేదు. మనం లక్ష్యాలపై విరామాలతో కూడిన దాడులు దాడులు మాత్రమే చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని యుద్ధం అనలేము. అక్కడ ఎలాంటి పోరాటాలు జరగడం లేదు. హార్ముజ్ జలసంధిని పూర్తిగా అమెరికా అదుపులోనే ఉంది"

- డొనాల్డ్ ట్రంప్

అమెరికా గత సైనిక చర్యలతో పోలిస్తే ఈ ఘర్షణలో ప్రాణనష్టం చాలా తక్కువగా ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. వెనిజులాలో తమ వైపు నుంచి ప్రాణనష్టమే జరగలేదని, ప్రస్తుత ఇరాన్ ఘర్షణలో 18 మంది సైనికులను కోల్పోయామని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న ఈ సైనిక చర్యలను పూర్తి స్థాయి యుద్ధంగా చూపించాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

ఇంతకీ వాన్స్ ఏం అన్నారంటే?
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న ఘర్షణపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలను తాను యుద్ధంగా అభివర్ణించబోనని వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రత్యక్ష కాల్పులు జరగడం లేదన్నారు. యుద్ధాలన్ని ఎప్పుడో ముగిశాయని ఆయన తెలిపారు. అలాగే, ఈ వివాదం ఎప్పుడు ముగుస్తుందని విలేకరులు ప్రశ్నించగా వాన్స్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. హర్మూజ్‌లో నౌకలపై ఇరాన్ కాల్పులు ఎప్పుడు ఆపేస్తుందని ఎదురు ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానం తన దగ్గర లేదని చెప్పారు.

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