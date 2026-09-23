ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- 'భారత్-మిడిల్ ఈస్ట్-యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ట'కు మద్దతు
ఇరాన్కు చెక్ పెట్టేందుకు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- ఇంధన రవాణాకు ఎదురవుతున్న ముప్పును తప్పించేందుకు ‘ఇండియా-మిడిల్ ఈస్ట్-యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్'కు మద్దతు ప్రకటించిన అమెరికా
Published : September 23, 2026 at 6:53 AM IST
Trump Supports IMEC Corridor : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చెక్పోస్టుల వల్ల ఇంధన రవాణాకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ చెక్ పోస్టులకు చెక్ పెట్టేందుకు 'ఇండియా-మిడిల్ ఈస్ట్-యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (ఐఎంఈసీ)' మద్దతు పలికారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాల సందర్భంగా గల్ఫ్ సహకార మండలి (జీసీసీ), అరబ్ దేశాల నేతలతో జరిగిన అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఇరాన్ ఇంధన మార్గాలపై ఆధారపడకుండా ఉండటానికి ఐఎంఈసీ ప్రాజెక్ట్కు తమ ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.
పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, పొరుగు దేశాల్లోని వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న వరుస దాడులను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. ఇరాన్ ప్రేరేపిత శక్తులు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలను టార్గెట్ చేయడం వల్ల ప్రపంచ ఇంధన భద్రతకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'ఇరాన్ చర్యల కారణంగా వాణిజ్య నౌకలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పశ్చిమాసియాలో ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను ఇరాన్ నియంత్రణలో ఉన్న చెక్పోస్టుల నుంచి పూర్తిగా వేరు చేయాలి' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. చమురు, ఇంధన రవాణాకు పైప్లైన్లు లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గాలను అన్వేషించడంలో భాగంగానే 'ఐఎంఈసీ' ప్రాజెక్ట్కు తమ యంత్రాంగం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆయన వివరించారు.
ఐఎంఈసీ ప్రాజెక్ట్ ప్రాముఖ్యత
2023లో ఐఎంఈసీ కారిడార్ రూపకల్పన జరిగింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దీనికి మరింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఈ ఆర్థిక కారిడార్ రెండు ప్రధాన మార్గాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి తూర్పు కారిడార్. ఇది భారత్ను పశ్చిమ ఆసియాలోని గల్ఫ్ ప్రాంతంతో అనుసంధానిస్తుంది. రెండోది ఉత్తర కారిడార్. ఇది గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని నేరుగా ఐరోపా దేశాలతో కలుపుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే సముద్ర మార్గాలపై ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు, అత్యాధునిక రైల్వే నెట్వర్క్లు, షిప్-రైల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్స్, రోడ్డు రవాణా మార్గాల ద్వారా సరుకుల రవాణా అత్యంత వేగంగా, సురక్షితంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా, యూరప్, ఆసియా మధ్య వ్యాపార సంబంధాలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతాయి.
ఇరాన్కు ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు
ఇదే సమావేశంలో ఇరాన్ అనుసరిస్తున్న విధానాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ను ఆర్థికంగా పూర్తిగా ఒంటరి చేశామని, ఆ దేశ పాలకులు ఇప్పటికైనా సరైన మార్గంలో నడుచుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు. లేనిపక్షంలో ఆ దేశం ఒక స్వతంత్ర దేశంగా మనుగడ సాగించే అవకాశాన్ని కోల్పోతుందని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ దూకుడును అణచివేయడంలో అరబ్ దేశాలన్నీ తమతో కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమాసియాలో దశాబ్దాలుగా అనుభవిస్తున్న ఘర్షణలు, రాజకీయ అస్థిరతలను అరబ్ దేశాలు అధిగమించనున్నాయని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశానికి హాజరైన నాయకులంతా అమెరికాకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన మిత్రులు, భాగస్వాములని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో మధ్యప్రాచ్యాన్ని మరింత సురక్షితంగా, సుభిక్షంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతకుముందు ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో కూడా ఇరాన్పై ట్రంప్ విరుచుకపడ్డారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని కొనసాగించాలన్నారు. యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్తో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందానికి వచ్చేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు. ప్రపంచ శాంతికి పెనుముప్పుగా మారిన దేశాల్లో ఇరాన్ అగ్రస్థానంలో ఉందని, గతంలో మధ్యప్రాచ్యాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ఆ దేశం చేసిన ప్రయత్నాలను అంతర్జాతీయ సమాజం గమనించిందని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. ఇరాన్ భవిష్యత్తుపై తాను త్వరలోనే ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ దేశం కోలుకునేలా ఒక సముచిత ఒప్పందం చేసుకోవాలా? లేక ఇరాన్ను తక్షణమే సర్వనాశనం చేసి అమాయక ప్రాణాలను కాపాలా? అనే రెండు ఆలోచనల్లో తాను ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
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