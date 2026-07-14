హర్మూజ్ జలసంధిపై ట్రంప్ యూటర్న్- టోల్ ఫీజుకు బదులుగా పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు!
20 శాతం కార్గో టోల్ ఆలోచనను ఉపసంహరించుకున్న ట్రంప్- గల్ఫ్ దేశాలతో భారీ పెట్టుబడి, వాణిజ్య ఒప్పందాలే లక్ష్యమన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు- హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు
Published : July 14, 2026 at 9:43 PM IST
Trump On Hormuz Toll : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే కార్గో నౌకలపై 20 శాతం టోల్ ఫీజు విధించే ప్రతిపాదన నుంచి వెనక్కి తగ్గారు. ఆ ఫీజుకు బదులుగా పశ్చిమాసియా దేశాలతో భారీ పెట్టుబడి, వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు ప్రకటించారు. గల్ఫ్ దేశాల నాయకులతో జరిగిన చర్చలు సానుకూలంగా సాగడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని ట్రంప్ సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వెల్లడించారు.
గల్ఫ్ దేశాలు అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఇవి పూర్తిగా కొత్త పెట్టుబడులా? లేక గతంలో ప్రకటించిన పెట్టుబడి ప్రణాళికల కొనసాగింపా? అన్న అంశంపై మాత్రం స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అయితే ట్రంప్ ఆ ప్రకటన చేసిన సమయంలోనే పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారాయి. అమెరికా బలగాలు ఇరాన్లోని పలు కీలక లక్ష్యాలపై దాడులు జరపగా, అందుకు ప్రతిగా ఇరాన్ అమెరికా మిత్రదేశాలు, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులకు దిగింది. దీంతో ఇటీవల కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమలుపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి.
ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో హర్మూజ్ జలసంధికి అత్యంత కీలక స్థానం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యంగా రవాణా అయ్యే ముడి చమురు, సహజ వాయువులో దాదాపు ఐదో వంతు ఈ మార్గం ద్వారానే వెళ్తుంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇరాన్ నౌకలపై దాడులు, హెచ్చరికలతో ఈ మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలతో పాటు ఎరువులు, ఇతర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగాయి.
తాత్కాలిక ఒప్పందం ప్రకారం హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచి నౌకల రాకపోకలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావాల్సి ఉంది. అయితే ఇరాన్ మళ్లీ కొన్ని వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో పరిస్థితి మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారింది. అమెరికా నియంత్రణలో ఉన్న సముద్ర మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న నౌకలపై కూడా దాడులు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధిని అవసరమైతే బలప్రయోగంతో తెరిపిస్తామని అమెరికా హెచ్చరించింది. అయితే ఇందుకు భారీ స్థాయిలో నౌకాదళం, అవసరమైతే వేలాది మంది భూసేన అవసరమవుతుందని భద్రతా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇరాన్ తీర ప్రాంత రక్షణ వ్యవస్థలు, క్షిపణి కేంద్రాలు, డ్రోన్ స్థావరాలు, సముద్ర సైనిక సామర్థ్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో జరిగిన నష్టం వివరాలను ఇరాన్ వెంటనే వెల్లడించలేదు. వాణిజ్య నౌకలపై దాడి చేసే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడమే తమ లక్ష్యమని అమెరికా సైన్యం తెలిపింది. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ బహ్రెయిన్, జోర్డాన్ ప్రాంతాలపై దాడులు జరిపినట్లు సమాచారం. అలాగే హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న మూడు ఆయిల్ ట్యాంకర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కు చెందిన రెండు ట్యాంకర్లలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఒక నావికుడు మృతి చెందగా, మరో ఎనిమిది మంది గాయపడినట్లు ఎమిరేట్స్ రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది. దీనికి తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తామని యూఏఈ హెచ్చరించింది.
ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న డచ్ కంపెనీకి చెందిన ఒక ట్యాంకర్పైనా దాడి జరిగింది. నౌక ఇంజిన్ గదిలో మంటలు చెలరేగినా సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారని కంపెనీ వెల్లడించింది. హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా ప్రయాణించిన నౌకలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ ప్రకటించింది. ఇక బహ్రెయిన్లో అమెరికా ఐదో నౌకాదళ స్థావరం ఉండటంతో అక్కడ పలుమార్లు క్షిపణి హెచ్చరిక సైరన్లు మోగాయి. జోర్డాన్ వైమానిక దళం ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన నాలుగు క్షిపణులను అడ్డుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్ గల్ఫ్ గగనతలంలో విమానాల రాకపోకలపై యూరోపియన్ యూనియన్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. క్షిపణులు, డ్రోన్లు, యుద్ధ విమానాల కదలికల కారణంగా పౌర విమానాలకు తీవ్ర ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది.
మరోవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన 60 రోజుల తాత్కాలిక ఒప్పందం భవిష్యత్తు కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ కాలంలో శాశ్వత ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని భావించినా, తాజా పరిణామాలతో చర్చలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా అమెరికా మళ్లీ ఇరాన్పై సముద్ర దిగ్బంధనాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించడం ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలపై రుసుములు విధించే అంశం కూడా వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ మార్గాన్ని నియంత్రించే హక్కు తమకే ఉందని ఇరాన్ చెబుతుండగా, అంతర్జాతీయ సముద్ర రవాణా స్వేచ్ఛకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి టోల్ ఫీజులు ఉండకూడదని అమెరికా వాదిస్తోంది. ఇరు దేశాల్లో ఎవరు రుసుములు విధించినా ప్రపంచ వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తాజా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ చమురు ధర బ్యారెల్కు 87 డాలర్లకు పైగా చేరుకుంది. యుద్ధం గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు నమోదైన 120 డాలర్ల స్థాయికి ఇంకా చేరుకోకపోయినా, చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పెంచే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ చర్చలు ప్రారంభించేందుకు పాకిస్థాన్ సహా ప్రాంతీయ దేశాలు మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. పూర్తి స్థాయి యుద్ధం మళ్లీ చెలరేగకుండా కాల్పుల విరమణను పునరుద్ధరించేందుకు దౌత్యపరమైన చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని అంతర్జాతీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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