ఎపిక్ ఫ్యూరీ 2.0: ఇరాన్పై భారీ దాడులకు ట్రంప్ ప్లాన్!
చైనా పర్యటన ముగించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఈసారి ఇరాన్పై భారీ దాడులకు ప్లాన్!
Published : May 16, 2026 at 2:35 PM IST
Trump Preps Big Iran Strikes : పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ భేరీలు మోగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక వేళ శాంతి చర్చలు ఫలించకపోతే, ఇరాన్పై మళ్లీ భారీ స్థాయిలో వైమానిక దాడులు చేసేందుకు అమెరికా సైన్యాధికారులు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారని న్యూయార్క్ టైమ్స్ పత్రిక సంచలన కథనం ప్రచురించింది.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కూటమి ఫిబ్రవరిలో ఇరాన్పై దాడులు చేశాయి. దీనితో ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులకు పూనుకుంది. ఫలితంగా పశ్చిమాసియా మొత్తం రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కమ్ముకున్నాయి. చివరికి పాకిస్థాన్ చొరవతో ఇరుదేశాల మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ జరిగింది. అయితే శాంతి చర్చలు ఏమాత్రం ముందుకు సాగడంలేదు. మరోవైపు కాల్పుల విరమణ గడువు త్వరలో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అణుసామర్థ్యాలను మట్టుబెట్టేందుకు అమెరికా సరికొత్త వ్యూహాలతో సిద్ధమవుతున్నట్లు న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేర్కొంది.
భారీ దాడులకు సిద్ధమవుతున్న పెంటగాన్!
కాగా, అమెరికా రక్షణశాఖ (పెంటగాన్) ఇరాన్తో చేసే యుద్ధంలో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. గత నెలలో ఆగిపోయిన ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీని ఇప్పుడు ఎపిక్ ఫ్యూరీ 2.0 పేరుతో మళ్లీ చేపట్టాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు అధికారులు చెప్పినదాని ప్రకారం, 'అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైన్యాలు కలిగి ఒక పెద్ద యుద్ధ విన్యాసం చేస్తున్నాయి. బహుశా వచ్చేవారంలోనే ఇరాన్పై దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది." అయితే ఈసారి కేవలం గగనతల దాడులకే పరిమితం కాకుండా, నేరుగా ఇరాన్ గడ్డపైకి తమ ప్రత్యేక సైనిక బలగాలను మోహరించాలని అమెరికా యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ కూడా తాము దేనికైనా సిద్ధమేనని అంటోంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మరోసారి యుద్ధమే మొదలైతే, పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర వినాశనం జరిగే అవకాశం ఉంది.
చైనా పర్యటన తర్వాత
ట్రంప్ తాజాగా చైనాలో పర్యటించి, తిరిగి అమెరికా వచ్చారు. అయితే చైనా పర్యటనలో సందర్భంగా ఆయన, జిన్పింగ్ హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ఓ అంగీకారానికి వచ్చారు. అలాగే ఇరాన్ వద్ద అణు సామర్థ్యం ఉండకూడదనే ఏకాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అయితే చైనా నుంచి విమానంలో తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ పంపిన తాజా శాంతి ప్రతిపాదనలను తాను తిరస్కరించినట్లు చెప్పారు. "నాకు ఆ ప్రతిపాదనలోని మొదటి లైనే నచ్చలేదు. అందుకే దాన్ని పక్కన పెట్టేశాను" అని అన్నారు. వాస్తవానికి చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో ట్రంప్ మాట్లాడిన తర్వాత ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. ఎందుకంటే, చైనాకు ఇరాన్ ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార భాగస్వామిగా ఉంది. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారానే చైనాకు చమురు సరఫరా అవుతోంది. ఇది అమెరికాకు కంటగింపుగా ఉంది. అయితే ఇరాన్ విషయంలో తాను చైనాపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురాలేదని ట్రంప్ చెప్పడం గమనార్హం.
చైనాను చూసి భయపడుతున్నారా?
మరోవైపు, తైవాన్ను రక్షించడం అనేది అమెరికాకు తీవ్రమైన సమస్య అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. చైనా సైనిక బలం అపారమని, స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రయత్నించి ప్రమాదం కొని తెచ్చుకోవద్దని తైవాన్కు సూచించారు. బీజింగ్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఛానల్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ట్రంప్, చైనా చాలా శక్తిమంతమైన దేశమని, తైవాన్ చిన్న ద్వీపం మాత్రమేనని చెప్పారు. యుద్ధం వస్తే చైనాకు తైవాన్ 59 మైళ్ల దూరం మాత్రమే ఉందని, కానీ అమెరికా 9,500 మైళ్ల దూరంలో ఉందన్నారు. అంతదూరం ప్రయాణించి చైనాతో యుద్ధం చేయాలని తాను కోరుకోవడం లేదన్నారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడిగా తాను ఉన్నంతకాలం తైవాన్పై చైనా దాడి చేస్తుందని అనుకోవట్లేదని ట్రంప్ అన్నారు. ఏది ఏమైనా తైవాన్ విషయంలో అమెరికా తలదూర్చితే, చైనా ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి దిగుతుందని జిన్పింగ్ హెచ్చరించారు. ఇదే జరిగితే ఇప్పటికే ఇరాన్తో పోరాడుతున్న అమెరికాకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే ట్రంప్ తైవాన్ విషయంలో చేతులెత్తేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
మాకు అమెరికాపై నమ్మకం లేదు- శాంతికి అగ్రరాజ్యమే ప్రధాన అడ్డంకి : ఇరాన్