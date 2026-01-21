'గ్రీన్లాండ్ను రక్షించే దమ్ము అమెరికాకే ఉంది'- ఐరోపా దేశాల వైఖరిపై ట్రంప్ ఫైర్
డెన్మార్క్ నుంచి గ్రీన్లాండ్ అప్పగింత ఖాయమన్న అగ్రరాజ్య అధినేత
Published : January 21, 2026 at 8:45 PM IST
Trump Statement on Greenland : అమెరికా జాతీయ భద్రతకు వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న గ్రీన్లాండ్ను అప్పగించాల్సిందేనని అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రీన్లాండ్ను డెన్మార్క్ కాపాడుకోలేదని, ఆ సత్తా అమెరికాకు మాత్రమే ఉందన్నారు. గ్రీన్లాండ్, డెన్మార్క్ ప్రజల పట్ల తమకు గౌరవం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గ్రీన్లాండ్పై ఐరోపా దేశాల వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.
"ఐరోపాలో చాలా ప్రాంతాలు గుర్తుపట్టే పరిస్థితుల్లో లేవు. ఈ అంశంపై భిన్న వాదనలు వినిపించవచ్చేమోగానీ, ఇందులో ఎలాంటి వాదనకూ తావులేదు. ఇక్కడికి వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. ఎవరినీ అవమానపర్చడం నా ఉద్దేశం కాదు. నేను దానిని గుర్తించను. అది సరైన మార్గం కాదు. ఐరోపా సరైన మార్గంలో పయనించడం లేదు. ఐరోపా అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది. ఐరోపా బాగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ అది సరైన మార్గంలో పయనించడం లేదు. గ్రీన్లాండ్, డెన్మార్క్ ప్రజలు అంటే నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది. కానీ తమ సొంత ప్రాంతాన్ని రక్షించుకునే విషయంలో నాటో భాగస్వామ్య దేశాలు వేర్వేరు అభిప్రాయాలతో ఉన్నాయి. వాస్తవం ఏమంటే, అమెరికా తప్ప ఏ ఒక్క దేశం లేదా దేశాల కూటమి గ్రీన్లాండ్ను రక్షించే పరిస్థితుల్లో లేవు"
--డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడు