హామీ ఇచ్చిన మోదీ- ఒకవేళ కాదంటే భారీ సుంకాలు తప్పవ్!: ట్రంప్
Published : October 20, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : October 20, 2025 at 11:13 AM IST
Trump Tariffs On India : రష్యా చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్పై ఇప్పటికే అదనంగా 25 శాతం సుంకాలు విధించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, మరోసారి బెదిరింపులకు దిగారు. రష్యా చమురు కొనుగోలును నిలిపివేస్తామని ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారని ట్రంప్ మరోసారి పేర్కొన్నారు.
అయితే మోదీ అలాంటి హామీ ఇవ్వలేదని భారత్ ప్రకటించింది కదా అని ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ స్పందించారు. అలా అయితే భారత్ భారీ సుంకాలను చెల్లిస్తూనే ఉంటుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. కానీ భారత్ అలా చేయాలనుకోవడం లేదని అన్నారు.
రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్న దేశాలపై అమెరికా ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఉక్రెయిన్పై యుద్ధానికి ఆ నిధులను రష్యా ఉపయోగిస్తోందని అంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్పై అమెరికా 25 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించింది. మొత్తంగా భారత్పై విధించిన టారిఫ్లు 50 శాతానికి చేరుకున్నాయి. అమెరికా అత్యధిక సుంకాలు విధించిన దేశాల జాబితాలో భారత్ ముందు వరుసలో ఉంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనడం భారత్ కొనసాగిస్తే భారీ సుంకాలు కొనసాగుతాయని, అవి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
VIDEO | " i don’t believe they have said this, but if they did, they’ll have to pay a lot of tariffs. i spoke with pm modi, and he said they are not going to buy russian oil. but if they want to do that, they’ll continue to pay massive tariffs,” says us president donald trump when… pic.twitter.com/QYIiCSUs2G— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2025
అయితే ఇటీవల ట్రంప్ మాట్లాడుతూ రష్యా నుంచి చమురు కొనడాన్ని భారత్ నిలిపివేయనుందని మోదీ తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ తిరస్కరించింది. మోదీ, ట్రంప్ మధ్య అలాంటి ఫోన్ సంప్రదింపులు జరగలేదని తెలిపింది. భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగానే చమురు కొనుగోళ్లు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు తమ చమురు ఎంతో ముఖ్యమని రష్యా కూడా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. సెప్టెంబర్లో భారత చమురు దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 34 శాతంగా ఉంది.
మరోవైపు, మరోవైపు, భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని పరిష్కరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి పాత పాటే పాడారు. రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో ఏడు విమానాలు ఏ దేశానికి చెందినవో పేర్కొనకుండానే కూలిపోయినట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రసారానికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సుంకాల బెదిరింపుతో యుద్ధం ఆపానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అణు యుద్ధానికి రెండు దేశాలు సిద్ధమయ్యానని, కానీ తాను జోక్యం చేసుకున్నానని తెలిపారు. లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినందుకు పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ తనను ప్రశంసించారని ట్రంప్ అన్నారు. 200 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని బెదిరించానని, దీనివల్ల వారు యుద్ధాన్ని ఆపాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. "మేం 200 సుంకాలు విధించబోతున్నాం, దీనివల్ల మీరు వ్యవహరించడం అసాధ్యం అవుతుంది. మీతో వ్యాపారం చేయబోము" అని ట్రంప్ రెండు దేశాలతో చెప్పారని తెలిపారు. అది జరిగిన 24 గంటల తర్వాత తాను యుద్ధాన్ని పరిష్కరించుకున్నానని అన్నారు.
