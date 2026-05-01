ట్రంప్ హత్యాయత్నం కేసు- కీలక వీడియో విడుదల
భద్రతా వలయాన్ని ఎలా ఛేదించుకుని వచ్చాడనేది ఈ వీడియోలో స్పష్టం-
Published : May 1, 2026 at 9:48 AM IST
Trump Assassination Attempt : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై జరిగిన హత్యాయత్నం కేసుకు సంబంధించిన ఒక కీలక వీడియోను అమెరికా న్యాయశాఖ తాజాగా విడుదల చేసింది. గత వారాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో నిందితుడు అలెన్, భద్రతా వలయాన్ని ఎలా ఛేదించుకుని వచ్చాడనేది ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన సెక్యూరిటీ చెక్పాయింట్ గుండా నిందితుడు అత్యంత వేగంగా దూసుకువచ్చి, ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరపడం ఈ వీడియోలో రికార్డ్ అయ్యింది. ఈ కాల్పుల్లో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ఒక సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారికి గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ కాల్పుల ఘటనపై సమగ్ర విచారణ కొనసాగుతోందని, ఆ దర్యాప్తులో భాగంగానే ఈ వీడియోను విడుదల చేసినట్లు అమెరికా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
వాషింగ్టన్ హిల్టన్ హోటల్లో ఇటీవల నిర్వహించిన వైట్హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్లో నిందితుడు అలెన్ కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఎవరికీ అపాయం జరగలేదు. సీక్రెట్ సర్వీస్, ఇతర భద్రత అధికారులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. నిందితుడి నుంచి పలు కత్తులను, ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాల్పుల ఘటన తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియాతోపాటు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్, రక్షణశాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, విదేశాంగశాఖ మంత్రి మార్కో రుబియోను అక్కడి నుంచి తరలించారు.