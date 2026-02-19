'డియెగో గార్సియాను మారిషస్కు ఇవ్వొద్దు'- ఇరాన్తో ఘర్షణ వేళ యూకేకు ట్రంప్ హెచ్చరిక
డియెగో గార్సియా సైనిక స్థావరంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- చాగోస్ దీవులను మారిషస్కు అప్పగించేందుకు బ్రిటన్ ప్రధాని తీసుకున్న నిర్ణయం అభ్యంతరం
Published : February 19, 2026 at 7:16 AM IST
Trump Warns UK PM Starmer : హిందూ మహాసముద్రంలోని వ్యూహాత్మకమైన డియెగో గార్సియా సైనిక స్థావరం విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చాగోస్ దీవులను మారిషస్కు అప్పగించేందుకు బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని అతిపెద్ద తప్పిందంగా అభివర్ణించారు. ఈ అంశంపై ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా బ్రిటన్ ప్రధానిని ఉద్దేశించి పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అణు ఒప్పందం విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణ జరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, డియెగో గార్సియాను మారిషస్కు అప్పగించవద్దని బ్రిటన్ ప్రధానికి ట్రంప్ హెచ్చరించారు
"దేశాల మధ్య భాభాగాల లీజు ఒప్పందాలు ఏ మాత్రం మంచివి కావని నేను యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్కు చెబుతూనే ఉన్నాను. హిందూ మహాసముద్రంలో అత్యంత వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో ఉన్న డియెగో గార్సియాపై హక్కులు ఉన్నాయని 'క్లెయిమ్' చేస్తున్న వారు ఎవరైనప్పటికీ, వారితో 100 ఏళ్ల లీజు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ద్వారా ఆయన పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు. యునైటెడ్ కింగ్డమ్తో మా సంబంధం చాలా బలమైనది. ఇది చాలా ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రధాని స్టార్మర్ ఈ ముఖ్యమైన ద్వీపంపై నియంత్రణ కోల్పోతున్నారు" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
US President Donald Trump posts, " i have been telling prime minister keir starmer, of the united kingdom, that leases are no good when it comes to countries, and that he is making a big mistake by entering a 100 year lease with whoever it is that is “claiming” right, title, and… pic.twitter.com/PabwDgIw4A— ANI (@ANI) February 18, 2026
2025లో జరిగిన ఒక ఒప్పందం మేరకు, చాగోస్ దీవులను బ్రిటన్ తిరిగి మారిషస్కు అప్పగించాల్సి ఉంది. అయితే, డియెగో గార్సియాలోని అమెరికా-బ్రిటన్ సంయుక్త సైనిక స్థావరాన్ని మాత్రం 99 ఏళ్ల లీజుకు బ్రిటన్ తన వద్దే ఉంచుకుంటుంది. బ్రిటన్ చాగోస్ దీవులను అప్పగించి, సైనిక స్థావరాన్ని లీజుకు తీసుకోవడంపై ట్రంప్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇరాన్పై దాడికి వ్యూహాత్మకం
జెనీవాలో చర్చల్లో ఇరాన్ అణు ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే, ఆ దేశం నుంచి ఎదురయ్యే దాడిని ఎదుర్కోవడానికి డియెగో గార్సియాను అమెరికా ఉపయోగించుకోనుంది. ఇరాన్పై దాడికి డియెగో గార్సియా సైనిక స్థావరం అమెరికాకు అత్యంత కీలకమైనదిగా ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. 100 ఏళ్ల లీజు పేరుతో ఈ ముఖ్యమైన ద్వీపాన్ని ఇతర దేశాలకు అప్పగించడం వల్ల బ్రిటన్ తన నియంత్రణను కోల్పోతుందని ఆయన అన్నారు. దేశాల మధ్య ఇలాంటి లీజు ఒప్పందాలు సురక్షితం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. చాగోస్ దీవులపై మారిషస్ చేస్తున్న వాదనలను ఆయన కల్పితమైనవిగా కొట్టిపారేశారు. అలాగే, నాటో మిత్రదేశమైన బ్రిటన్ కోసం పోరాడటానికి వాషింగ్టన్ సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు. తమ ముందున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి లండన్ దృఢంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు.
"ఒకవేళ ఇరాన్ ఒప్పందానికి అంగీకరించని పక్షంలో ఆ దేశం నుంచి ఎదురయ్యే దాడిని నిర్మూలించడానికి అమెరికా డియెగో గార్సియా సైనిక స్థావరాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఆ దాడి కేవలం యునైటెడ్ కింగ్డమ్పైనే కాకుండా, ఇతర మిత్రదేశాలపై కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రధాని స్టార్మర్ ఏ కారణం చేతనైనా, ఒక బలహీనమైన 100 ఏళ్ల లీజు ఒప్పందం ద్వారా డియెగో గార్సియాపై నియంత్రణను కోల్పోకూడదు. ఈ భూభాగాన్ని బ్రిటన్ నుంచి లాక్కోకూడదు, ఒకవేళ అలా జరగనిస్తే, అది మా గొప్ప మిత్రదేశానికి ఒక మచ్చలా మారుతుంది. బ్రిటన్ కోసం పోరాడటానికి మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా, ఉంటాము. అయితే వారు తమ ముందున్న సమస్యల పట్ల బలంగా నిలబడాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డియెగో గార్సియాను వదులుకోవద్దు" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.
1968లో మారిషస్ స్వతంత్రం పొందినప్పుడు, బ్రిటన్ తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్న చాగోస్ దీవులను తిరిగి ఇచ్చేయాలని అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం 2019లో తీర్పు ఇచ్చింది. దీనిపై అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి పెరగడంతో, 2025లో బ్రిటన్ ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. దీని ప్రకారం చాగోస్ దీవులను మారిషస్కు అప్పగించి, డియెగో గార్సియాలోని కీలక సైనిక స్థావరాన్ని మాత్రం 99 ఏళ్ల పాటు లీజుకు తీసుకునేలా ఒప్పందం జరిగింది. దీనిపై ట్రంప్ ఇప్పుడు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.