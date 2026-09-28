'అవసరమైతే చైనా కూడా మా ఆయుధాలు కొనొచ్చు'- జిన్పింగ్కు ట్రంప్ కీలక ప్రతిపాదన
తైవాన్కు ఆయుధాల విక్రయాన్ని సమర్థించుకున్న ట్రంప్- ఈ మేరకు వెల్లడించిన చైనాలోని అమెరికా రాయబారి
Published : September 28, 2026 at 4:39 PM IST
Trump on US Weapons to Taiwan : తైవాన్కు ఆయుధ విక్రయాలను అమ్మడంపై అమెరికా సమర్థించుకుంది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో జరిగిన ద్వైపాక్షిక భేటీలోనూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. అంతేకాదు, అవసరమైతే అమెరికా ఆయుధాలను డ్రాగన్ కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చని జిన్పింగ్కు ట్రంప్ చెప్పినట్లు చైనాలోని అమెరికా రాయబారి డేవిడ్ పెర్డ్యూ వెల్లడించారు. జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటనలో తైవాన్కు ఆయుధాల విక్రయాల అంశాన్ని ప్రస్తావించిన ట్రంప్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా చేసే అనేక విక్రయాల్లో ఇదీ ఒకటని చెప్పుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. యూఎస్కు భౌగోళిక, రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా ఎదుగుతున్న చైనాకు ఆయుధాల విక్రయంపై కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ ప్రతిపాదనపై డేవిడ్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదన వాస్తవరూపం దాల్చితే, చైనా, తైవాన్ల పట్ల అమెరికా తరతరాలుగా అనుసరిస్తున్న విధానం తలకిందులు అవుతుందని డేవిడ్ వివరించారు. శత్రు దేశానికి అమెరికా అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం చేరే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరించారు.
"తైవాన్ విషయంలో నేను చూసిన వారిలో ట్రంప్ అత్యంత దృఢంగా ఉన్నారు. దానికి ఇప్పటికే చాలా ఆయుధాలు అమ్మారు. భవిష్యత్తులో తైవాన్కు అమెరికా ఆయుధాల అమ్మకాల గురించి ట్రంప్, జిన్పింగ్ చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. కానీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాత్రం, 'మేము ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లాగే తైవాన్కు ఆయుధాలు అమ్ముతాము' అని చెప్పారు. ఒకానొక సమయంలో జిన్పింగ్ను సైతం 'కొన్ని ఆయుధాలను కొనాలనుకుంటున్నారా?' అని కూడా ట్రంప్ అడిగారు."
--డేవిడ్ పెర్డ్యూ, చైనాలోని అమెరికా రాయబారి
అమెరికాలో జిన్పింగ్ పర్యటించిన కొద్ది రోజులకే అంతర్జాతీయ మీడియా ఫాక్స్తో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదన ఎప్పుడు చేశారో పెర్డ్యూ స్పష్టంగా చెప్పలేదు. తైవాన్ను చైనా ఆక్రమించే ముప్పు నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి, స్వయం పరిపాలన కలిగిన ప్రజాస్వామ్య దేశమైన తైవాన్కు సహాయ ప్యాకేజీలు, ఆయుధాల ఆర్డర్లు ఆలస్యం కావడంపైనా రిపబ్లికన్, డెమోక్రటిక్ చట్టసభ సభ్యుల ఆందోళనలను ఫాక్స్ ప్రస్తావించింది. గత వారం అమెరికాను సందర్శించిన చైనా అధ్యక్షుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి తైవాన్కు అమెరికా సహాయం నిరాకరిస్తోందా అని ప్రశ్నించగా, దానిని పెర్డ్యూ తోసిపుచ్చారు.
తైవాన్కు ఆత్మరక్షణ కోసం అవసరమైన సాధనాలను అందించడానికి అమెరికా తన సొంత చట్టాలకు కట్టుబడి ఉంది. తైవాన్ను ఒక దేశంగా గుర్తించనప్పటికీ, అమెరికా ఆ ద్వీపానికి అత్యంత బలమైన అనధికారిక మద్దతుదారుగా, ఆయుధ సరఫరాదారుగా కొనసాగుతోంది. కానీ, ఒకవేళ చైనా దాడి చేస్తే తమ మిత్రదేశాన్ని రక్షించడానికి సైనిక శక్తిని ఉపయోగిస్తారా లేదా అనే విషయంపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. అయితే, తైవాన్కు ఆయుధాల అమ్మకాలను నిలిపివేయాలని అమెరికాపై చైనా ఒత్తిడి తెచ్చింది. ముఖ్యంగా మే నెలలో బీజింగ్లో ట్రంప్, జిన్పింగ్ల మధ్య జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలోనూ ఈ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఆ సమావేశం తర్వాత అమెరికా రికార్డు స్థాయిలో 14 బిలియన్ డాలర్ల ప్యాకేజీ అమ్మకాన్ని నిలిపివేసింది.
ఇదిలా ఉంటే, చైనా ప్రభుత్వ మీడియా ప్రకారం గత వారం శ్వేతసౌధంలో జరిగిన వారి రహస్య చర్చల్లో, తైవాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని వ్యతిరేకించాలని ట్రంప్పై జిన్పింగ్ ఒత్తిడి తెచ్చారని పేర్కొన్నాయి. బీజింగ్లో సోమవారం చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి గ్వో జియాకున్ను ఈ విషయంపై ప్రశ్నించగా పెర్డ్యూ వ్యాఖ్యలను ధ్రువీకరించలేదు. కానీ, చైనా ఎల్లప్పుడూ తన అవసరాల ఆధారంగా జాతీయ రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకుందని అన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వాన్ని కాపాడటానికి కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
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