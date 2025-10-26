ETV Bharat / international

పాక్‌పై ట్రంప్ మళ్లీ పొగడ్తలు- 8 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను ఆపానంటూ పునరుద్ఘాటన

పాక్ ప్రధాని, ఆర్మీ చీఫ్‌లను ఆకాశానికెత్తిన ట్రంప్- 8 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను ఆపానంటూ గొప్పలు

Trump Comments In Asean Summit 2025
Trump Comments In Asean Summit 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Comments In Asean Summit 2025 : డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను 'అమెరికా ప్రెసిడెంట్' అనడం కంటే 'పొగడ్తల ప్రెసిడెంట్' అనడం సబబుగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా పాక్​ను, ఆ దేశ నేతలను కీర్తించడమే పనిగా పెట్టుకున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది. ప్రపంచమంతా ఉగ్రవాద నిలయమని పాక్‌ను కడిగి పారేస్తుంటే, అమెరికా అధ్యక్షుడు మాత్రం ఆ దేశాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్‌ గొప్ప వ్యక్తులంటూ మరోసారి వారిద్దరినీ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఆకాశానికెత్తారు.

అలాగే, పాక్ - అఫ్గానిస్థాన్ సంఘర్షణపై కూడా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ స్పందించారు. వీలైనంత త్వరగా పరిష్కారాన్ని కనుగొంటామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అక్టోబరు 26 నుంచి 28 వరకు జరగనున్న ఆసియాన్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు మలేసియాలోని కౌలాలంపూర్‌‌కు ట్రంప్ చేరుకున్నారు. ఆదివారం రోజు థాయ్‌లాండ్ - కాంబోడియా దేశాలు శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసే కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, పాక్ ఆర్మీ చీఫ్, ప్రధానమంత్రిపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.

సగటున ప్రతినెలా ఒక యుద్ధాన్ని ఆపాను!
గత 8 నెలల్లో తాను ఆపిన 8 యుద్ధాల్లో థాయ్‌లాండ్ - కాంబోడియా యుద్ధం కూడా ఒకటని ట్రంప్ చెప్పారు. సగటున ప్రతినెలా ఒక యుద్ధాన్ని తాను ఆపానన్నారు. పాక్- అఫ్గానిస్థాన్ సైనిక ఘర్షణ ఒక్కటే మిగిలిందని, త్వరలోనే దాన్ని కూడా ఆపుతానని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ స్పష్టం చేశారు. తాను చాలా సౌమ్యమైన మార్గాలను అనుసరించి యుద్ధాలను ఆపుతున్నట్లు తెలిపారు. వాస్తవానికి ఈ యుద్ధాలను ఆపాల్సిన అవసరం తనకు లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

కానీ లక్షలాది ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకే యుద్ధాలను ఆపుతున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. తాను నిజంగా గొప్ప పని చేస్తున్నానని, దీని కంటే గొప్ప కార్యం మరేదీ ఉండదన్నారు. గతంలో ఏ అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా కనీసం ఒక్క యుద్ధాన్ని ఆపలేదని పేర్కొన్నారు. గత అమెరికా ప్రెసిడెంట్లు యుద్ధాలను మొదలుపెట్టారే తప్ప, వాటిని ఆపలేదని ట్రంప్ తెలిపారు. థాయ్‌లాండ్ - కాంబోడియా యుద్ధాన్ని ఆపినందుకు గర్వంగా ఉందని, శాంతి ఒప్పందం కుదిరినందున ఆ రెండు దేశాలు ఇకపై స్నేహపూర్వకంగా నడుచుకోవాలని సూచించారు.

వర్చువల్‌గా ఆసియాన్ సదస్సులో మోదీ
మలేసియాలో జరిగే ఆసియాన్ సదస్సుకు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ హాజరవుతారని, ట్రంప్‌తో ఆయన భేటీ అవుతారని అందరూ భావించారు. కానీ ఈ సదస్సులో మోదీ వర్చువల్‌గా పాల్గొంటారని ఆతిథ్య దేశం మలేషియా ప్రకటించింది. దీపావళి వేడుకలు, ఛట్ పూజల నేపథ్యంలో మోదీ నేరుగా సదస్సుకు హాజరుకావడం లేదని మలేషియా ప్రధానమంత్రి అన్వర్ ఇబ్రహీం వెల్లడించారు. మోదీ తనతో సమావేశమై, దిగుమతి సుంకాల వ్యవహారంపై చర్చలు జరుపుతారని ట్రంప్ కూడా భావించారు. కానీ ఆయన అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ వ్యూహాత్మకంగానే మరోసారి పాక్ ప్రధాని, ఆర్మీ చీఫ్‌లపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఆసియాన్ సదస్సు వేదికగా చైనా ప్రెసిడెంట్ షి జిన్‌పింగ్‌, బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ లూయిజ్ ఇనాసియో లులాడా సిల్వాలతో వాణిజ్య అంశాలపై ట్రంప్ చర్చలు జరపనుండటం గమనార్హం. బ్రెజిల్‌తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతానికి ట్రంప్ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ సదస్సు సందర్భంగా అక్టోబరు 27న జరిగే పలు కీలక సమావేశాల్లో భారత్ తరఫున విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ పాల్గొననున్నారు.

ఆసియాన్ కూటమిలోకి ఈస్ట్ తైమూర్
గత 14 ఏళ్ల ప్రయత్నాల ఫలితంగా ఆసియాన్ కూటమిలో ఈస్ట్ తైమూర్ దేశం సభ్యత్వాన్ని పొందింది. ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఈస్ట్ తైమూర్ ప్రధానమంత్రి షనానా గుస్మావో ఆదివారం మలేషియాకు చేరుకున్నారు. దీంతో ఈ కూటమిలోని సభ్యదేశాల సంఖ్య 11కు చేరింది. బ్రూనై, కంబోడియా, ఇండోనేషియా, లావోస్, మలేషియా, మయన్మార్, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్, థాయ్‌లాండ్, వియత్నాం దేశాలు కూడా ఆసియాన్ కూటమిలో ఉన్నాయి.

మరోసారి కిమ్‌తో ట్రంప్ భేటీ ?
ఆసియాన్ సదస్సులో పాల్గొన్న అనంతరం అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ జపాన్, దక్షిణ కొరియా దేశాల్లో పర్యటించనున్నారు. దక్షిణ కొరియాలో అక్టోబరు 31 నుంచి నవంబరు 1 వరకు ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) సదస్సు జరగనుంది. దీనిలో ట్రంప్ పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సు ముగిశాక, తాను ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తోనూ సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొనడం గమనార్హం. 2019లో కిమ్‌తో ట్రంప్ భేటీ అయ్యారు. మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.

ట్రంప్​న​కు కోపం తెప్పించిన యాడ్- కెనడాపై మరో 10శాతం సుంకాలు పెంపు

ఏదో ఒకరోజు అమెరికా దేశాధ్యక్షురాలిని అవుతా- కమలా హారిస్‌ ఆశాభావం!

TAGGED:

TRUMP PRAISED PAKISTAN PM
TRUMP PRAISED PAKISTAN ARMY
TRUMP COMMENTS ON WARS
ASEAN SUMMIT 2025 TRUMP
TRUMP COMMENTS IN ASEAN SUMMIT 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.