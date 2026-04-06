హర్మూజ్ జలసంధిపై ట్రంప్ గడువు పొడిగింపు- ప్రతిదాడికి సిద్ధమని ఇరాన్ హెచ్చరిక
హర్మూజ్ జలసంధి తెరవాలని ఇరాన్కు అమెరికా అల్టిమేటం- గడువు మళ్లీ పొడిగించిన ట్రంప్- ఇరాన్ మౌలిక వసతులపై దాడి చేస్తామని హెచ్చరిక- ఇరాక్లో అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు
Published : April 6, 2026 at 7:07 AM IST
West Asia Tensions : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన విధించిన గడువును మరోసారి పొడిగిస్తూ మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల వరకు సమయం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇదేం మొదటిసారి కాదు!
ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఒప్పందానికి రాకపోతే లేదా జలసంధిని తెరవకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. "మంగళవారం కీలకమైన రోజు. ఇరాన్లో విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలు లక్ష్యంగా మారతాయి" అంటూ కఠిన భాషలో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇది మొదటిసారి కాదు. గత నెల చివర్లోనే ట్రంప్ ఇరాన్కు 48 గంటల గడువు ఇచ్చారు. ఆ తరువాత ఆ గడువును పలుమార్లు పొడిగించారు. తాజాగా మళ్లీ గడువు పెంచడం ద్వారా చర్చలకు ఇంకా అవకాశం ఉందనే సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. "ఒప్పందం కుదరకపోతే అక్కడ ఉన్నదంతా ధ్వంసం చేస్తాం" అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు యుద్ధ మేఘాలను మరింతగా గుమిగూడేలా చేస్తున్నాయి. అదే సమయంలో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, ఒప్పందం సాధ్యమేనని కూడా సూచించారు. ఇరాన్ ప్రజలపై ప్రభావం గురించి వచ్చిన ప్రశ్నలకు ట్రంప్ స్పందిస్తూ, అక్కడి ప్రజలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని, తమ చర్యలకు మద్దతు ఇస్తారని అన్నారు. "వాళ్లు భయంతో జీవిస్తున్నారు. కానీ మేము మధ్యలో వెనక్కి తగ్గం" అని వ్యాఖ్యానించారు.
తగిన విధంగా ప్రతిస్పందిస్తామని ఇరాన్ స్పష్టం
ఇక ఇటీవల ఇరాన్లోని ఒక పెద్ద వంతెనపై దాడి జరిగినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. "ఇరాన్లోని అతిపెద్ద వంతెన కూలిపోయింది. ఇంకా చాలా జరుగుతుంది. ఇప్పటికైనా ఒప్పందం చేసుకోండి" అంటూ మరోసారి హెచ్చరించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ కూడా అమెరికా హెచ్చరికలకు కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయీ మాట్లాడుతూ, తమ మౌలిక వసతులపై దాడి జరిగితే తగిన విధంగా ప్రతిస్పందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. "అమెరికాకు సంబంధించిన ఏ మౌలిక వసతులైనా మా లక్ష్యంగా మారతాయి" అని హెచ్చరించారు.
అవి వారే దాచుకున్నారని అనుమానం
ఇక మరో సంచలన వ్యాఖ్యలో ట్రంప్, ఇరాన్లో జరిగిన నిరసనల సమయంలో అమెరికా ఆయుధాలు పంపిందని పేర్కొన్నారు. అవి కుర్దుల ద్వారా పంపించామని, కానీ అవి వారే దాచుకున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో నిరసనల సమయంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం వేలాది మందిని చంపిందని ఆరోపించారు. ఇరాన్లో జరిగిన నిరసనలు మొదట ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రారంభమై, తరువాత రాజకీయ రూపం దాల్చాయి. ఈ నిరసనల్లో వేల మంది మరణించినట్లు మానవ హక్కుల సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఇరాన్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఇది విదేశీ శక్తుల ప్రేరేపణతో జరిగినదని ఆరోపిస్తోంది.
మరోవైపు, ఇరాక్లో అమెరికా దౌత్య కార్యాలయాలు, సైనిక స్థావరాలపై దాడులు జరగడం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టం చేసింది. ఇరాన్ మద్దతుతో ఉన్న మిలీషియా గ్రూపులు అమెరికా లక్ష్యాలపై దాడులు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, ఇరాక్ ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. "అమెరికా సిబ్బంది, స్థావరాలను రక్షించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడంలో వెనుకాడం" అని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. ఇటీవలి కాలంలో బగ్దాద్లోని అమెరికా ఎంబసీ, ఎర్బిల్లోని కాన్సులేట్పై పలుమార్లు దాడులు జరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఇరాన్ మద్దతు గల ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ గ్రూప్ ఇటీవల డ్రోన్లు, క్షిపణులతో అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు జరిపినట్లు సమాచారం. ఏప్రిల్ 3న మాత్రమే 19 దాడులు జరిగినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
