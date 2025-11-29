ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన- బైడెన్ హయాంలో ఇచ్చిన ఆ ఆదేశాలన్నీ రద్దు
బైడెన్ హయాంలో ఇచ్చిన ఆటోపెన్ ఆదేశాలపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
Published : November 29, 2025 at 6:56 AM IST
Trump Terminates Biden Orders : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక ప్రకటన చేశారు. మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ పదవీకాలంలో జారీ చేసిన ఆటోపెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆదేశాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వాటికి ఇకపై ఎలాంటి చట్టబద్ధత ఉండదని తెలిపారు. బైడెన్ హయాంలో దాదాపు 92శాతం ఈ ఆటోపెన్తోనే సంతకాలు చేసినట్లు ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా బైడెన్ను స్లీపీగా అభివర్ణించారు. బైడెన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కాలంలో ఆయన చురుగ్గాలేరని ట్రంప్ పదేపదే స్లీపీ అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా సోషల్ ట్రూత్ వేదికగా వెల్లడించారు.
"స్లీపీ జో బైడెన్ ఆటోపెన్తో సంతకం చేసిన ఏ పత్రమైనా తక్షణమే రద్దు చేయబడుతాయి. అవి దాదాపు 92% వరకు ఉన్నాయి. వాటికి ఇకపై ఎలాంటి చట్టబద్ధత ఉండదు. అధ్యక్షుడి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆమోదం లభించకపోతే ఆటోపెన్ను ఉపయోగించడానికి అనుమతి లేదు"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఆటోపెన్ అంటే ఏమిటి?
ఆటోపెన్ అనేది ఒక యంత్రం. ఇది ఒక వ్యక్తి సంతకాన్ని లేదా చేతిరాతను కాపీ చేసి, పత్రాలపై వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. వైట్ హౌస్లో దీనిని సాధారణంగా రద్దీగా ఉండే షెడ్యూల్లో అనేక పత్రాలపై త్వరగా సంతకం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. సంతకాల విషయంలో అధ్యక్షుడి అనుమతి తీసుకొని ఆటోపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే బైడెన్ కు తెలియకుండా ఆ ఆటోపెన్ను ఉపయోగించినట్లు ట్రంప్ ఆరోపిస్తున్నారు.
బైడెన్ను హెచ్చరించిన ట్రంప్
బైడెన్ వయసు, మానసిక స్థితి కారణంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యాలయాన్ని నియంత్రించలేకపోయారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. బైడెన్ చుట్టూ ఉన్న సిబ్బంది అధ్యక్షుడిని దాటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని ట్రంప్ విమర్శించారు. ఒకవేళ తన ఆదేశాలతోనే ఆటోపెన్ వినియోగించారని బైడెన్ చెప్పినట్లయితే ఆయనపై పర్జరీ కింద అభియోగాలు మోపుతానని ట్రంప్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
"ఓవల్ ఆఫీస్లోని బైడెన్ టేబుల్ను మతిలేని వ్యక్తులు రాడికల్ లెఫ్టిస్టులు చుట్టుముట్టి అధ్యక్ష పదవిని అతని నుంచి దూరం చేశారు. అందుకే బైడెన్ నేరుగా సంతకం చేయని అన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు, ఇతర ఆదేశాలను రద్దు చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆటోపెన్ను నిర్వహించిన వ్యక్తులు చట్టవిరుద్ధంగా చేశారు. జో బైడెన్కు ఆటోపెన్ ప్రక్రియలో ప్రమేయం లేదు. ఒకవేళ అతను ఉన్నానని చెబితే అతనిపై అభియోగాలు మోపుతా"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇదిలా ఉండగా, గత రెండు రోజులుగా ట్రంప్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లోకి కొన్ని దేశాల నుంచి చట్టవిరుద్ధంగా ప్రవేశించడాన్ని నిరోధించారు. అన్ని "థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్" నుంచి వలసలను శాశ్వతంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో బుధవారం ఇద్దరు నేషనల్ గార్ట్స్పై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ఒక నేషనల్ గార్డ్ చనిపోగా, మరొకరు తీవ్రమైన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అఫ్గాన్ పౌరుడు ఈ కాల్పులు జరిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో వలసలపై ట్రంప్ కఠిన నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. అమెరికాలోని పౌరులు కానివారికి ఇచ్చే అన్ని ఫెడరల్ ప్రయోజనాలు, రాయితీలను ఆపేస్తానని ట్రంప్ చెప్పారు. దేశీయ ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే వలసదారుల పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేస్తానని, ప్రజా భారం, భద్రతా ప్రమాదం లేదా పాశ్చాత్య నాగరికతకు అనుకూలంగా లేని ఏ విదేశీయుడినైనా బహిష్కరిస్తాని ట్రంప్ చెప్పడం ప్రకటించారు.
మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్- ఆ దేశాల నుంచి శాశ్వతంగా వలసలు నిలిపివేస్తామని ప్రకటన
కాల్పుల ఘటనతో గ్రీన్కార్డు హోల్డర్స్పై ట్రంప్ ఫోకస్- ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచి అరెస్ట్!