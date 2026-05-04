ETV Bharat / international

హర్మూజ్​లో చిక్కుకున్న నౌకల కోసం ట్రంప్ 'ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్'- ఇరాన్​ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరుక్కున్న నౌకల కోసం ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్- అమెరికా జోక్యం కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్​ వార్నింగ్

Trump Vs Iran Project Freedom
Iranian Parliament's National Security Committee, Ebrahim Azizi , US president Donald Trump (X@@Ebrahimazizi33, AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 7:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Vs Iran Project Freedom : గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హర్మూలో చిక్కుకున్న వాణిజ్య నౌకల విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ నౌకలకు సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం కోసం ప్రాజెక్టు ఫ్రీడమ్ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు. ఆదివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ట్రూత్ సోషల్‌లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్ ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. దీనిపై ఇరాన్​ స్పందిస్తూ అమెరికా చేపట్టే ఏ చర్యైనా కాల్పుల విరమణ ఒప్పంద ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తామని తెలిపింది.

సురక్షిత మార్గదర్శకతకు ట్రంప్ హామీ
ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు, పశ్చిమాసియా ఘర్షణలకు సంబంధం లేని దేశాలే ఎక్కువగా, తమ నౌకలను రక్షించేందుకు అమెరికా సహాయం కోరినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 'ఈ వివాదంతో సంబంధం లేకుండా ఉన్న దేశాల నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధిలో చిక్కుకుపోయాయి. వాటిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావాలని వారు కోరారు.అమెరికా ప్రభావిత నౌకలకు రక్షణ కల్పిస్తూ వాటిని సురక్షిత మార్గాల్లో తీసుకెళ్తుంది. ఇరాన్, పశ్చిమాసియా, అలాగే అమెరికా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ నౌకలను సురక్షితంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తాం. అవి స్వేచ్ఛగా తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలు కొనసాగించగలవు. ఈ కార్యక్రమం సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమవుతుంది. నౌకలు, సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడే వరకు అవి తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి రాకపోవచ్చు' అని ట్రంప్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

TAGGED:

TRUMP VS IRAN PROJECT FREEDOM
TRUMP VS IRAN HORMUZ SHIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.