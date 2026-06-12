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ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం- ఈ వారాంతంలో యూరప్‌లో సంతకాలు : ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- ఈ వారాంతంలోనే ఒప్పందంపై యూరప్‌లో సంతకాలు- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోతాయని జ్యోస్యం

Trump
Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 7:43 AM IST

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US Iran Peace Deal : అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య గత మూడు నెలలుగా సాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికేలా శాంతి ఒప్పందం దాదాపు పూర్తయిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. వాషింగ్టన్ డీసీలోని వైట్‌హౌస్ ఓవల్ ఆఫీస్‌లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న వివాదాలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు ఒక 'గొప్ప పరిష్కారాన్ని' కనుగొన్నామని, రానున్న కొద్ది రోజుల్లోనే దీనికి సంబంధించిన దౌత్యపరమైన అధికారిక పత్రాల ముగింపు ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ వారాంతంలోనే యూరప్‌లో ఈ ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు అధికారికంగా సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.

"ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణు ఆయుధాన్ని కలిగి ఉండదు. దానికి వారు అంగీకరించారు. అసలు ఇదంతా జరగడానికి, ఈ పరిస్థితి రావడానికి ప్రధాన కారణం కూడా అదే. వారు అణు ఆయుధాన్ని కలిగి ఉండకపోవడమే కాదు, ఏ రూపంలోనూ, ఏ విధంగానూ అణు ఆయుధాన్ని కొనుగోలు చేయడం కానీ, అభివృద్ధి చేయడం కానీ చేయరు. వారి వద్ద అణ్వాయుధం ఉండదు."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని ఆమోదించారని ట్రంప్ ధృవీకరించారు. ఒప్పందంపై సంతకాలు పూర్తి కాగానే ఇరాన్‌పై ఉన్న దిగ్బంధాన్ని అమెరికా తక్షణమే ఎత్తివేస్తుందని, దీనివల్ల చమురు ధరలు భారీగా పడిపోతాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఒప్పందంపై సంతకం జరిగిన వెంటనే అమెరికా ఈ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేయబోతోందా? అని ప్రశ్నించగా, ఆయన స్పందిస్తూ, 'అవును, అది నిజం. అది కూడా ఈ ఒప్పందంలో భాగమే. దీనివల్ల చమురు ధరలు పడిపోవడం మీరు చూస్తారు' అని చెప్పారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయబోమని లేదా వాటిని కలిగి ఉండబోమని ఇరాన్ అంగీకరించిందని ట్రంప్ చెప్పడం గమనార్హం.

ఇరాన్‌ను ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా ఆ దేశంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు అమెరికా ఇటీవల కొన్ని చర్యలు తీసుకుందని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ శాంతి ఒప్పందాన్ని 'అమెరికాకు పశ్చిమాసియా మధ్య కుదిరిన ఒక గొప్ప ఒప్పందం' అని ట్రంప్ అభివర్ణించారు. అలాగే ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయబోదని లేదా వాటిని సమకూర్చుకోబోదని నొక్కి చెప్పారు.

ఒప్పందంపై ఇరాన్​కే ఆరాటం ఎక్కువ
మీడియా సమావేశంలో ఇరాన్‌పై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధంలో ఇరాన్ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తట్టుకోగల తీవ్రమైన దాడిని ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఒప్పందం చేసుకోవాలని తమకంటే ఇరాన్ చాలా ఎక్కువ ఆసక్తితో ఉందని వెల్లడించారు. ఈ సమస్యను అమెరికా మరో మార్గంలో పరిష్కరించి ఉండొచ్చని, కానీ, దానికి చాలా ఎక్కువ సమయం పట్టి ఉండేదని వివరించారు. ఈ ఒప్పందం అమెరికా, పశ్చిమాసియాకు చారిత్రాత్మకమైనదన్నారు. ఇరాన్ కూడా తన దేశాన్ని తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుందన్నారు. అందుకే, ఆ దేశానికి కూడా ఇది ఎంతో మంచిదని తాను భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

"ఇది ఒక రకంగా నాయకత్వ మార్పు లాంటిదేనని నేను నిజంగా నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నవారు, గతంలో ఉన్నవారి కంటే చాలా హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తున్నారు. మేము ఇరాన్ మొదటి శ్రేణి నాయకత్వాన్ని, రెండవ శ్రేణి నాయకత్వాన్ని తుడిచిపెట్టాము. ఇప్పుడు ఉన్నది పూర్తిగా ఒక భిన్నమైన సమూహం. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, వారు చాలా తెలివైనవారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఒప్పందాన్ని ఆమోదిస్తారు"- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు : ఒప్పందంపై ఇరాన్ భిన్న స్వరం
ఒకవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒప్పందం దాదాపు ఖరారైపోయిందని, సంతకాలే మిగిలాయని ప్రకటనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ భిన్నంగా స్పందించింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయ్ ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక టెలివిజన్ ఛానెల్‌లో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చారు.

అమెరికాతో ప్రతిపాదిత ఒప్పందంపై ఇరాన్ ఇంకా కచ్చితమైన నిర్ణయానికి రాలేదన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ముసాయిదాను దేశంలోని అత్యున్నత నిర్ణాయక సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయని బఘాయ్ స్పష్టం చేశారు. చర్చల ప్రక్రియలో భాగంగా చాలా వరకు నిబంధనలు పరస్పర అంగీకారానికి వచ్చిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ, వాషింగ్టన్ చివరి నిమిషంలో కొన్ని కొత్త విజ్ఞప్తులను మితిమీరిన షరతులను తెరపైకి తెచ్చిందన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరాన్ తన 'రెడ్ లైన్స్' దాటబోదని, ఒత్తిళ్లకు లొంగబోదని స్పష్టం చేశారు.

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