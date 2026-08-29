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'వెనెజువెలాతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు ఒప్పందం'- ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

సుమారు 65 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేలా ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రకటన- ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించని ట్రంప్​

Trump On Venezuela Oil Deal
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 7:29 AM IST

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Trump On Venezuela Oil Deal : అమెరికా, వెనెజువెలా మధ్య భారీ చమురు ఒప్పందం కుదిరిందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. వెనెజువెలాకు చెందిన సుమారు 65 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేలా ఈ ఒప్పందం కుదిరిందని తెలిపారు. దీనిని "ప్రపంచ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చమురు ఒప్పందం"గా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం ఒప్పందం ఖరారైందని ట్రంప్ శుక్రవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

అయితే ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ట్రంప్ వెల్లడించలేదు. వెనెజువెలా ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే స్పందించలేదు. మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికాకు తరలించేందుకు సైనిక ఆపరేషన్ జరిగిన దాదాపు తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఈ ఒప్పంద ప్రకటన వెలువడటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

"ప్రపంచ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చమురు ఒప్పందంపై అమెరికా-వెనెజువెలా మధ్య ఇప్పుడే ఒప్పందం కుదిరింది. నా ఆదేశాల మేరకు విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, యుద్ధ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్, వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌తో కలిసి పనిచేశారు. ప్రైవేట్ వ్యాపార సంస్థల భాగస్వామ్యంతో, అమెరికన్ పన్ను చెల్లింపుదారులపై ఎలాంటి భారం లేకుండా వెనెజువెలాలోని 65 బిలియన్ బ్యారెళ్లకు పైగా నిరూపితమైన చమురు నిల్వలపై అమెరికా మెజారిటీ నియంత్రణ సాధించింది"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

TAGGED:

US VENEZUELA OIL TRADE
TRUMP ON VENEZUELA OIL DEAL

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