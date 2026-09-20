అమెరికాలో 'ఏఐ ఫోర్స్' ఏఐ -AIకి కొత్త పేర్లు సూచించిన ట్రంప్- సోషల్ మీడియాలో పోల్
ఏఐ రంగంలో చైనాకు చెక్ పెట్టి అమెరికాను నంబర్వన్ స్థానంలో నిలిపేందుకు ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- 'ఏఐ ఫోర్స్' ఏర్పాటు, 'ఏఐ జార్' నియామకం- ఏఐ పేరును మార్చేందుకు మూడు ఆప్షన్స్ సూచించిన ట్రంప్
Published : September 20, 2026 at 7:42 AM IST
Donald Trump AI policy : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంలో అమెరికాను ప్రపంచంలోనే తిరుగులేని అగ్రగామిగా నిలపడంతో పాటు, చైనాను దీటుగా ఎదుర్కొనే లక్ష్యంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. దేశంలో ఏఐ రంగాన్ని మరింత వేగంగా విస్తరించేందుకు ప్రత్యేకంగా 'ఏఐ ఫోర్స్' ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. త్వరలోనే ఒక 'ఏఐ జార్' నియామకాన్ని చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ఆయన వెల్లడించారు.
ఏఐ అపూర్వమైన వృద్ధిని సాధిస్తోందని, దీనిని అడ్డుకునే లేదా అణచివేసే ఎలాంటి ప్రయత్నాలను తన పరిపాలనలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఏఐ రంగాన్ని ఒక సంపదగా భావించి కాపాడుకుంటామని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. తాను తొలిసారి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన సమయంలో అంతరిక్ష రంగాన్ని పటిష్టం చేసేందుకు 'స్పేస్ ఫోర్స్'ను విజయవంతంగా ఎలాగైతే ఏర్పాటు చేశానో, అదే తరహాలో ఇప్పుడు 'ఏఐ ఫోర్స్'ను తీసుకువస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. దీన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ఒక 'ఏఐ జార్'ను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే, ఈ అత్యున్నత బాధ్యతలను నిర్వర్తించేందుకు కేవలం అత్యున్నత ఐక్యూ ఉన్న ప్రతిభావంతులు మాత్రమే అర్హులని, వారే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఏఐ అనేది తదుపరి పారిశ్రామిక విప్లవమని, ఇది కేవలం ఒక టెక్నాలజీ మాత్రమే కాకుండా అమెరికా జీడీపీలో దాదాపు 25శాతం వరకు ప్రభావం చూపగల శక్తివంతమైన రంగమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం చైనాతోపాటు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల కంటే అమెరికా ముందంజలో ఉందని, భవిష్యత్తులోనూ ఆ ఆధిక్యతను కోల్పోయే ప్రసక్తే లేదని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఏఐ పేరు మార్పుపై ట్రంప్ సర్వే- 'సుపీరియర్', 'ఎక్స్ట్రీమ్', 'సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్'
ఏఐ పేరును మార్చాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' అనే పదం సరిగ్గా లేదని, అంత ఆకర్షణీయంగా లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అత్యాధునిక సాంకేతికతకు మరింత సముచితమైన పేరును ఎంచుకునేందుకు ప్రజల నుంచి ఓటింగ్ కోరుతూ ఆయన ఒక వినూత్న సర్వేను చేపట్టారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియాలో ట్రూత్ సోషల్లో ట్రంప్ ఒక పోల్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మూడు ప్రత్యామ్నాయ పేర్లను సూచించారు.
'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' పదానికి బదులుగా సుపీరియర్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంటెలిజెన్స్, సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ పేర్లు మరింత బాగుంటాయని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ‘చాలా మంది ఏఐ అనే పదం సరికాదని, అంతగా ఆకట్టుకునేలా లేదని భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త విప్లవానికి 'సుపీరియర్ ఇంటెలిజెన్స్', 'ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంటెలిజెన్స్' లేదా 'సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్' అనేవి మరింత సముచితమైన వివరణలు అవుతాయి. ఇది ఒక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ లాంటిది, ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసి సరైన పేరును ఎన్నుకోవడంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్నా’ అంటూ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు పెట్టారు.
ఏఐతో అమెరికా ఆర్థికాభివృద్ధి వేగవంతం: మస్క్
ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రకటన వెలువడిన సమయంలోనే, టెస్లా అధినేత ఎలన్ కూడా ఏఐ రంగానికి సంబంధించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ భవిష్యత్తులో అమెరికా ఆర్థిక వృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ‘రాబోయే సంవత్సరంలో ఏఐ కారణంగా అమెరికా జీడీపీ వృద్ధి రేటు ప్రస్తుత 2శాతం నుంచి నుంచి 4శాతానికి పెరగొచ్చు. బహుశా అంతకంటే ఎక్కువగా రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది’ అంటూ మస్క్ ట్విట్టర్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం టెక్ కంపెనీలు ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా సెంటర్ల కోసం బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల ఖర్చు చేస్తుండగా, దీనిపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'డోలాట్ క్యాపిటల్' కొన్ని కీలక ఆర్థిక సవాళ్లను ప్రస్తావించింది. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల, ప్రభుత్వ అప్పులు, విధానపరమైన మార్పుల కారణంగా మూలధన వ్యయం క్రమంగా పెరుగుతోందని నివేదిక హెచ్చరించింది. ఏఐపై పెడుతున్న భారీ ఖర్చులకు తగినట్లుగా భవిష్యత్తులో తగినంత ఆదాయం వస్తుందా? లేదా? అనేది టెక్ రంగాన్ని వేధిస్తున్న ప్రధాన సవాల్ అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ పేర్కొంది.
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