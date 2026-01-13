ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై ట్రంప్ 'టారిఫ్' బాంబ్- భారత్పై ప్రభావం?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- ఇరాన్తో లావాదేవీలు కొనసాగిస్తే 25% టారిఫ్లు- తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చిన ఆదేశాలు!
Published : January 13, 2026 at 7:01 AM IST
Trump Tariffs : ఇరాన్తో వ్యాపారం కొనసాగిస్తున్న దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే ఏ దేశమైనా అమెరికాతో చేసే అన్ని లావాదేవీలపై 25 శాతం టారిఫ్ విధిస్తామని ట్రంప్ సోమవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని, ఇది తుది నిర్ణయమేనని స్పష్టం చేశారు.
ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. "ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే ఏ దేశమైనా, అమెరికాతో చేసే అన్ని వ్యాపారాలపై 25 శాతం టారిఫ్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆదేశం తుది, కచ్చితమైనది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్ తాజా నిర్ణయం భారత్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J.…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 12, 2026
ఇరాన్తో భారత్కు గణనీయమైన ఎగుమతులు, దిగుమతులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికా భారత్ నుంచి దిగుమతులపై మొత్తం 50 శాతం టారిఫ్ విధిస్తోంది. ఇందులో 25 శాతం రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల కారణంగా విధించినదే అని వాషింగ్టన్ చెబుతోంది. ఇప్పుడు ఇరాన్తో వాణిజ్యం కారణంగా మరో 25 శాతం భారం పడే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ప్రకారం భారత్, ఇరాన్ కీలక వాణిజ్య భాగస్వాములు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇరాన్కు భారత్ ఐదు ప్రధాన ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్లలో ఒకటిగా ఉంది. భారత్ నుంచి ఇరాన్కు బియ్యం, టీ, చక్కెర, ఔషధాలు, మానవనిర్మిత ఫైబర్లు, ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు, కృత్రిమ ఆభరణాలు వంటి వస్తువులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఇరాన్ నుంచి భారత్కు డ్రై ఫ్రూట్స్, రసాయనాలు, గాజు ఉత్పత్తులు వంటి వాటి దిగుమతులు జరుగుతున్నాయి.
ట్రంప్ నిర్ణయానికి రిపబ్లికన్ మద్దతు
ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని అమెరికా రిపబ్లికన్ సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం ప్రశంసించారు. ఇరాన్లోని ఖమేనీ పాలనను ఆర్థికంగా ఒంటరిని చేయడంలో ట్రంప్ నాయకత్వం అద్భుతమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో చేసిన పోస్టులో గ్రాహం, "ప్రెసిడెంట్ గారూ ఈ రోజు మీరు తీసుకున్న చర్యలు ఆ పాలనను ఆర్థికంగా ఒంటరిగా నిలబెట్టాయి. ఇది అత్యంత ప్రభావవంతమైన నిర్ణయం. ఇరాన్ ప్రభుత్వం రెడ్ లైన్స్ దాటింది. ప్రజలను చంపుతోంది. ఇప్పుడు సైనిక చర్య తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది" అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Mr. President: your decisive leadership in isolating this regime economically through your actions today are most impressive. Your promise to have the protestors’ back and put the regime on notice that you will not tolerate the killing has led to the largest outpouring of… https://t.co/llJmWVH82Y— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 12, 2026
వైట్ హౌస్ స్పష్టం
వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లెవిట్ కూడా స్పందించారు. ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ అన్ని అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారని చెప్పారు. సైనిక చర్య కూడా ఒక ఎంపికేనని, అయితే ముందుగా దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారని తెలిపారు. "ప్రెసిడెంట్ అవసరమైతే సైనిక చర్యకు వెనుకాడరు. అది ఇరాన్కు కూడా తెలుసు" అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ హెచ్చరిక
అమెరికా హెచ్చరికలపై ఇరాన్ కూడా గట్టిగా స్పందించింది. తమ దేశంపై ఎలాంటి దాడి జరిగినా ఎదుర్కొనేందుకు సైన్యం సిద్ధంగా ఉందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయీ తెలిపారు. "ఇరాన్ సమగ్రతను కాపాడేందుకు ప్రజలు, సైన్యం సిద్ధంగా ఉన్నాయి. విదేశీ జోక్యం వల్లే అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి" అని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇరాన్లో ఉద్రిక్తతలు
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్లో నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్తో పాటు అరాక్ వంటి నగరాల్లో భారీ ప్రదర్శనలు జరిగినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రెస్ టీవీ తెలిపింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పాలనపై అసంతృప్తి కారణంగా ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. హ్యూమన్ రైట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటివరకు కనీసం 646 మంది మృతి చెందగా, 10,681 మందిని అరెస్టు చేసి జైళ్లకు తరలించారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం అనుకూలంగా కూడా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి.
