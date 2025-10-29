7 కొత్త విమానాలు కూలిపోయాయి- భారత్, పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా: ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాట
Published : October 29, 2025 at 7:16 AM IST
Trump On Indo Pak War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ పాతపాటే పాడారు. ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మరోసారి రిపీట్ చేశారు. భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య మేలో జరిగిన తాత్కాలిక ఘర్షణను తానే ఆపానని, ఏడు కొత్త- అందమైన యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయాయని చెప్పారు. జపాన్ పర్యటనలో భాగంగా వ్యాపారవేత్తలతో విందు సందర్భంగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా"
"నేను అనేక యుద్ధాలను ఆపాను. వాటిని ఆపడానికి ప్రధాన కారణం వాణిజ్యమే. టారిఫ్లు విధించడం, వ్యాపార ఒత్తిడులు సృష్టించడం ద్వారా చాలా ఘర్షణలను నివారించాను. భారత్ పాకిస్థాన్ మధ్య కూడా అదే జరిగింది. వారు ఘర్షణకు సిద్ధమయ్యారు. ఏడు కొత్త విమానాలు కూలిపోయాయి. రెండు అణు శక్తుల దేశాలు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నాయి" అని తెలిపారు.
"మోదీకి, పాక్ సైన్యాధిపతికి హెచ్చరించా"
ఆ సమయంలో తాను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి, పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్తో నేరుగా మాట్లాడినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. "నేను వారిద్దరికీ చెప్పా. మీరు యుద్ధం చేస్తే అమెరికా మీతో వ్యాపారం చేయదు. మేం ఒప్పందాలు చేయం. అణు యుద్ధం జరిగితే అది అందరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే నేను స్పష్టంగా చెప్పా. మీరు యుద్ధం ఆపాలి, లేని పక్షంలో అమెరికాతో ఎలాంటి వ్యాపార సంబంధాలు ఉండవు. 24 గంటల్లో ఘర్షణ ముగిసింది. అదొక అద్భుతం" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
"వాణిజ్యంతోనే యుద్ధాలు ఆపగలం"
"మేం ఇలాంటి అనేక సంఘటనల్లో అదే విధంగా వ్యవహరించాం. వాణిజ్యం కారణంగానే సుమారు 70 శాతం యుద్ధాలు ఆపగలిగాం. ఎందుకంటే అన్ని దేశాలు అమెరికాతో వ్యాపారం చేయాలని కోరుకుంటాయి. కానీ నేను వారిని హెచ్చరించా. మీరు యుద్ధం చేస్తే వ్యాపారం ఉండదు అని. వెంటనే వారు చర్చల టేబుల్ వద్దకు వచ్చారు. లేకపోతే ఆ యుద్ధం 10 సంవత్సరాలు కొనసాగి లక్షలమంది ప్రాణాలు పోయేవారు. కాబట్టి ఇది ప్రపంచానికి మేలు చేసిన నిర్ణయం" అని పేర్కొన్నారు.
భారత్ స్పష్టమైన ప్రతిస్పందన
అయితే ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండించింది. భారత విదేశాంగ శాఖ వర్గాలు తెలిపిన దాని ప్రకారం, భారత్, పాక్ మధ్య మే నెలలో జరిగిన ఘర్షణ ముగింపు నిర్ణయం పూర్తిగా రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన నేరుగా ఉన్న దౌత్య చర్చల ద్వారానే తీసుకున్నదని చెప్పింది. ఎటువంటి మూడో దేశం జోక్యం చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.
"భారత్ సమస్యలు ద్వైపాక్షికంగానే పరిష్కారం"
భారత్ ఎప్పటికీ స్పష్టమైన వాదనతో ఉంది. పాకిస్థాన్తో ఉన్న ఏ సమస్య అయినా, ముఖ్యంగా జమ్ముకశ్మీర్ అంశం, రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించాలి. మూడో దేశం జోక్యానికి స్థానం లేదని భారత్ ఎప్పటికప్పుడు చెబుతోంది. గత మే 7న పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ దేశ రక్షణ దళాల సమన్వయ ప్రతిఘటనగా నిలిచింది. ఈ ఆపరేషన్లో సైన్యం, వైమానిక దళం, నౌకాదళం కలిసి కచ్చితమైన దాడులు జరిపాయి. పాక్ ఆక్రమిత ప్రాంతాల్లోని ఉగ్ర మౌలిక వసతులను ధ్వంసం చేశాయి.
ఆపరేషన్ సిందూర్ భారత సైనిక దళాల నైపుణ్యం, ప్రొఫెషనలిజం, దేశ భద్రత పట్ల కట్టుబాటును ప్రతిబింబించింది. ఈ చర్య ద్వారా ఉగ్రవాదానికి తావు ఇవ్వమని, అవసరమైతే సరిహద్దులు దాటి దాడులు చేయగలమని భారత్ స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. మొత్తంగా ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. భారత్ పాక్ ఘర్షణపై ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు తరచుగా చేస్తూ వస్తున్నారు.
