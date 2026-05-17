ఐదేళ్లలోనే తైవాన్పై చైనా దాడి? అమెరికా రిపోర్ట్
తైవాన్పై చైనా దాడికి దిగితే గ్లోబల్ టెక్నాలజీ మార్కెట్ కుప్పకూలుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిక- చైనా దూకుడు వైఖరి మధ్య తైవాన్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండనుందో?
Published : May 17, 2026 at 8:48 PM IST
China Attack Taiwan : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ఇటీవలి సమావేశం గొప్ప దౌత్యపరమైన విజయమని రిపబ్లికన్ వర్గాలు ప్రచారం చేసుకుంటున్నప్పటికీ తెర వెనుక కథ మాత్రం మరోలా ఉంది. తైవాన్ విషయంలో అమెరికా జోక్యాన్ని సహించబోమని ట్రంప్నకు జిన్పింగ్ స్పష్టం చేశారు. తైవాన్ తమదేనని చెబుతున్న చైనా, వచ్చే ఐదేళ్లలో ఆ దేశంపై దాడి చేసే అవకాశం ఉందని శ్వేతసౌధం వర్గాలు భయపడుతున్నాయి.
ఇటీవల చైనాలో పర్యటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో అనేక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు. అయితే అమెరికా వార్తా సంస్థ ఆక్సియోస్ కథనం ప్రకారం ట్రంప్-జిన్పింగ్ భేటీ పట్ల అమెరికా అధ్యక్షుడి అంతరంగీకులు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలిసింది. పైకి చిరునవ్వులతో కనిపించినా చైనా అంతర్గత వ్యూహాలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయని వారు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచ వేదికపై చైనా స్థానాన్ని జిన్పింగ్ మార్చేస్తున్నారని, వాషింగ్టన్కు ఆయన స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపారని ట్రంప్ సలహాదారు ఒకరు వెల్లడించారు. చైనా ఎదుగుతున్న శక్తి మాత్రమే కాదని, అమెరికాకు సమానమైన శక్తిగా అవతరించామని జిన్పింగ్ స్పష్టంగా చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఇక తైవాన్ తమదేనని చైనా పరోక్షంగా హెచ్చరించినట్లు పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో తైవాన్ భవిష్యత్తుపై చైనా గట్టి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ పర్యటన ద్వారా స్పష్టమైందని ఆయన సలహాదారు పేర్కొన్నారు.
14 బిలియన్ డాలర్ల రక్షణ ప్యాకేజీని నిలిపివేసిన అమెరికా
ఒకవేళ తైవాన్పై చైనా దాడికి దిగితే గ్లోబల్ టెక్నాలజీ మార్కెట్ కుప్పకూలుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలో తైవాన్ అగ్రగామిగా ఉంది. ఈ సప్లై చైన్కు అంతరాయం కలిగితే ఆర్థిక వ్యవస్థకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగులుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు చైనా పర్యటనను ముగించుకొని తిరుగు ప్రయాణంలో ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ట్రంప్, తైవాన్కు ఇవ్వాల్సిన 14 బిలియన్ డాలర్ల రక్షణ ప్యాకేజీని చైనాతో చర్చల కోసం నిలిపివేసినట్లు అంగీకరించారు. ఈ విషయంలో చైనా వైఖరిని బట్టి ముందుకెళతామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గత డిసెంబర్లో అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన 11 బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ ప్యాకేజీపై చైనా ఇప్పటికే తైవాన్ సరిహద్దుల్లో సైనిక విన్యాసాలతో నిరసన తెలిపింది. అటు తైవాన్లోని చిప్స్ పరిశ్రమలన్నీ అమెరికాకు తరలిరావాలని ట్రంప్ పిలుపునివ్వడం తైవాన్ను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది.
చైనా దూకుడు వైఖరి మధ్య తైవాన్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండనుందో?
ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ చైనా పర్యటన తర్వాత వాషింగ్టన్ నుంచి వస్తున్న ప్రకటనలపై తైవాన్ గట్టిగానే స్పందించింది. అమెరికా పాత విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆశిస్తున్నట్లు తైవాన్ అధ్యక్ష కార్యాలయం తెలిపింది. తైవాన్ అసలు పేరు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా కాగా ఇది ఒక సార్వభౌమ, స్వతంత్ర, ప్రజాస్వామ్య దేశమని అధ్యక్ష కార్యాలయం తేల్చిచెప్పింది. తైవాన్పై చైనా చేస్తున్న వాదనలకు ఎలాంటి అర్హత లేదని అధ్యక్ష కార్యాలయ ప్రతినిధి కరెన్ కువో స్పష్టం చేశారు. తైవాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని తాము కోరుకోవడం లేదని, కేవలం ఒక యుద్ధం కోసం 9వేల 500 మైళ్లు ప్రయాణించి రావడం తమకు ఇష్టం లేదని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అమెరికా ఇంతకాలం పాటిస్తూ వచ్చిన దౌత్య సమతుల్యతను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ వ్యాపార ధోరణి వ్యాఖ్యలు, చైనా దూకుడు వైఖరి మధ్య తైవాన్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
