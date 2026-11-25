భారత్పై మరోసారి ట్రంప్ టారిఫ్ అస్త్రం- 14 దేశాలపై 20 శాతం వరకు సుంకాల ప్రతిపాదన!
US New Tariffs 2026 : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం భారత్, చైనా సహా మొత్తం 14 దేశాలపై కొత్త సుంకాలు విధించేందుకు ప్రతిపాదించింది.
Published : November 25, 2026 at 8:05 PM IST
అమెరికా వాణిజ్య ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే పేరుతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్, చైనా, జపాన్, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) సహా మొత్తం 14 ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలపై కొత్త టారిఫ్స్ (దిగుమతి సుంకాలు) విధించనున్నట్లు బుధవారం ప్రతిపాదించింది. ఇది 20 శాతం వరకు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా దేశాల్లోని అధిక పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అమెరికా వాణిజ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందన్న ఆందోళనతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ నివేదించింది.
అంటే తమకు అవసరమైన వాటి కంటే ఎక్కువగా పారిశ్రామిక వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని అగ్రరాజ్యం ఆరోపిస్తోంది. 16 వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలు అనుసరిస్తున్న అనుచితమైన వాణిజ్య విధానాలపై అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం (USTR) సెక్షన్ 301 కింద గత ఎనిమిది నెలలుగా దర్యాప్తు జరిపింది. వచ్చిన దర్యాప్తు రిపోర్ట్ ఆధారంగానే తాజా సుంకాలను ప్రతిపాదించారు.
కొత్త టారిఫ్స్ పరిధిలోకి వచ్చే 14 దేశాలు ఇవే
అమెరికా కొత్త టారిఫ్స్ ప్రతిపాదించిన దేశాల జాబితాలో భారత్, చైనా సహా బంగ్లాదేశ్, యూరోపియన్ యూనియన్, కంబోడియా, జపాన్, ఇండోనేసియా, దక్షిణ కొరియా, మలేసియా, స్విట్జర్లాండ్, సింగపూర్, తైవాన్, థాయిలాండ్, వియత్నాం వంటివి ఉన్నాయి. అయితే దర్యాప్తు జాబితాలో ఉన్న మెక్సికో, నార్వే దేశాలకు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రతిపాదిత సుంకాల విధింపు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు దేశీయంగా ఉండే పరిశ్రమలకు భారీగా సబ్సిడీలు, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నందుకే ఈ చర్య తీసుకోవాలని ట్రంప్ సర్కార్ యోచిస్తున్నట్లు ముందుగానే వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ పత్రిక పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలు అందిస్తున్న పారిశ్రామిక సబ్సిడీలపై అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్ గ్రీర్ విచారణ జరిపారు.