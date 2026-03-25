ఇరాన్కు అమెరికా 15 పాయింట్ల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదన- పాకిస్థాన్ ద్వారా చేరివేత!
ఇరాన్కు 15 పాయింట్ల సీజ్ఫైర్ ప్లాన్ పంపిన అమెరికా- పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో చర్చలకు అవకాశం- పశ్చిమాసియాలో అగ్రరాజ్యం సైనిక బలగాల పెంపు
Published : March 25, 2026 at 9:50 AM IST
US Cease Fire Plan To Iran : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఇరాన్కు 15 పాయింట్ల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను అందజేసినట్లు సమాచారం వెలువడింది. ఆ ప్రతిపాదన వివరాలు బహిరంగంగా వెల్లడించడానికి అనుమతి లేని ఒక వ్యక్తి ద్వారా తెలిసింది. ఆ సీజ్ఫైర్ ప్రణాళికను పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరాన్ అధికారులకు చేరవేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే, అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కొత్తగా చర్చలు జరిపేందుకు పాకిస్థాన్ వేదికగా ముందుకు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఆ 15 పాయింట్ల ప్రణాళిక ఇప్పటికే ఇరాన్కు అందిందని తెలిసింది. మరోవైపు, అమెరికా రక్షణ శాఖ అయిన పెంటగాన్ కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలా సుమారు 50,000 మంది అమెరికా సైనికులు ఉన్న నేపథ్యంలో, అదనంగా కనీసం 1,000 మంది సైనికులను పంపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 82వ ఎయిర్బోర్న్ డివిజన్ నుంచి సైనికులను తరలించనున్నట్లు సమాచారం.
అదేవిధంగా, రెండు మెరైన్ ఎక్స్పిడిషనరీ యూనిట్స్ను కూడా పంపించే ప్రక్రియలో అమెరికా ఉంది. దీని ద్వారా మరో 5,000 మంది మెరైన్లు, వేలాది నౌకాదళ సిబ్బంది పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి చేరుకోనున్నారు. ఈ చర్యలన్నీ చూస్తే అమెరికా ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధమవుతూనే, మరోవైపు యుద్ధానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఇజ్రాయెల్ అధికారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయని సమాచారం. ఇప్పటివరకు ఇరాన్పై కఠిన చర్యలు కొనసాగించాలని కోరుతున్న ఇజ్రాయెల్ నేతలు, అకస్మాత్తుగా అమెరికా సీజ్ఫైర్ ప్రతిపాదన చేయడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అమెరికా నిర్ణయాలు ముందస్తుగా తెలియకపోవడం కూడా వారికి అసహనంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది.