ఇమ్మిగ్రేషన్ విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్- 3 లక్షలకుపైగా వీసాలు రద్దు!
ట్రంప్ రెండో దఫా పాలనలో ఇప్పటికే 3 లక్షల వీసాల రద్దు చేసినట్లు ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. అమెరికా చరిత్రలోనే ఈ స్థాయిలో వీసాలను రద్దు చేయడం మునుపెన్నడూ చూడలేదని అన్నారు.
Published : October 21, 2026 at 11:06 AM IST
Trump On immigration regulations : అమెరికాలో ట్రంప్ సర్కార్ ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలను ఉక్కుపాదంతో అమలు చేస్తోంది. రెండోసారి ట్రంప్ అమెరికా పగ్గాలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏకంగా మూడు లక్షలకు పైగా వీసాలను రద్దు చేసినట్లు ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా చరిత్రలోనే ఇంత స్వల్ప వ్యవధిలో ఈ స్థాయిలో వీసాలను రద్దు చేయడం మునుపెన్నడూ చూడలేదని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. నేర ప్రవృత్తి, వీసా గడువు నిబంధనల ఉల్లంఘన, దేశ భద్రతకు ముప్పుతో పాటు పౌరసత్వ దుర్వినియోగానికి పాల్పడే 'బర్త్ టూరిజం' వ్యవహారాలే లక్ష్యంగా ఈ కొరడా ఝళిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ సర్కారు తీసుకుంటున్న ఈ ఏకపక్ష కఠిన నిర్ణయాలపై అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. చట్టబద్ధమైన నిబంధనలు పాటించకుండా చేపట్టిన ఈ చర్యలు జాతి వివక్షను ప్రేరేపిస్తూ, వలసదారుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయని పేర్కొన్నాయి.