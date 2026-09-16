ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా భారీ ఆయుధ ప్యాకేజీ- 40వేల బాంబులు సహా, రూ.26వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధాలు సరఫరా!
ఇజ్రాయెల్ చేతికి అత్యంత శక్తిమంతమైన భారీ బాంబులు- ఇజ్రాయెల్కు రూ.26వేల కోట్ల ఆయుధ ప్యాకేజీని సిద్ధం చేసిన అగ్రరాజ్యం- పవర్ఫుల్ పెనెట్రేటర్ వార్హెడ్లు కూడా ఇజ్రాయెల్ చేతికి!
Published : September 16, 2026 at 11:20 AM IST
US Arms Package To Israel : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్- అమెరికా ఘర్షణ వేళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇజ్రాయెల్కు 2.8 బిలియన్ డాలర్ల (భారత కరెన్సీలో రూ.26 వేల కోట్లు) ఆయుధ ప్యాకేజీని అమెరికా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఆయుధ ప్యాకేజీలో ఒక్కొక్కటి 900కిలోల బరువున్న 40,000 బాంబులు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ప్రతిపాదిత ప్యాకేజీలో 20,000 MK-84 బాంబులు, 20,000 BLU-117 బాంబులతో పాటు 20 వేలు I-2000 పెనెట్రేటర్ వార్హెడ్లు ఉండనున్నాయి. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా ఇంత భారీ మొత్తంలో ఆయుధాలను ఒకేసారి విక్రయించడం ఇదే అయి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు అమెరికా అధికారులకు ఉటంకిస్తూ అంతర్జాతీయ మీడియా తన కథనంలో పేర్కొంది.
అంతర్జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం
ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇజ్రాయెల్ కోసం 2.8 బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ ప్యాకేజీని సిద్ధం చేస్తోంది. దీనికి యూఎస్ ఫారిన్ మిలిటరీ ఫైనాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నిధులు సమకూర్చనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కింద అమెరికన్ ఆయుధాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఇజ్రాయెల్కు నిధులను వాషింగ్టన్ అందిస్తుంది. ఈ ప్రతిపాదిత ఆయుధ ప్యాకేజీ గత జో బైడెన్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వాల హయాంలో ఇచ్చిన ప్యాకేజీని దాటేసింది. ఈ ప్రతిపాదిత ఆయుధ ప్యాకేజీ గురించి అమెరికా కాంగ్రెస్లోని సంబంధిత కమిటీలకు అనధికారికంగా సమాచారం అందింది.
యూఎస్ సెనేట్ విదేశీ సంబంధాల కమిటీ, అమెరికా హౌస్ విదేశీ వ్యవహారాల కమిటీని ట్రంప్ ప్రభుత్వం సంప్రదించిందని అమెరికా మీడియా తన కథనంలో పేర్కొంది. 2.8 బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ ప్యాకేజీకి ఆమోదం తెలపాలని ఆ కమిటీలను కోరుతోందని స్పష్టం చేసింది. చరిత్రాత్మకంగా ఇజ్రాయెల్కు ఆయుధాల అమ్మకాలకు ఉభయపక్షాలు మద్దతు ఇచ్చాయని వెల్లడించింది. అయితే గాజా, ఇరాన్లోని సంఘర్షణల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా రక్షణ మద్దతు ఇవ్వడంపై కొంతమంది చట్టసభ సభ్యులు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారని చెప్పింది. ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా సైనిక సాయంపై వాషింగ్టన్లో చర్చలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదిత ఆయుధ ప్యాకేజీ సిద్ధం అయ్యిందని తెలిపింది. ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా రక్షణ సహాయాన్ని నిలిపివేయడానికి మద్దతుగా ఈ ఏడాది జులైలో వంద మందికి పైగా డెమొక్రాట్లు ఓటు వేశారని నివేదించింది. అయినప్పటికీ రిపబ్లికన్ చట్టసభ సభ్యులు ఇజ్రాయెల్కు విస్తృతంగా మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నారని చెప్పింది.
ఇజ్రాయెల్ చేతికి విధ్వంసకర బాంబులు
కాగా, అమెరికా ఆయుధాగారంలో ఉన్న అత్యంత విధ్వంసకరమైన బాంబుల్లో ఎంకే-84 ఒకటి. ఇది పేలిందంటే పెద్ద లోహపు శకలాలు వేలాది అడుగుల దూరంలో ఎగిరిపడే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ బాంబు దృఢమైన నిర్మాణాలను సైతం పేల్చేయగలదు. ఇజ్రాయెల్ ఈ తరహా బాంబులను లెబనాన్, గాజాలో గతంలో పలు సార్లు ప్రయోగించింది. దాంతో అప్పట్లో బైడెన్ ప్రభుత్వం వాటి డెలివరీని నిలిపిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ట్రంప్ పునరుద్ధరణ
అయితే డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండో సారి 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ నిలుపుదలను ఎత్తివేశారు. జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి భారీ బాంబులను ఉపయోగించడం వల్ల పౌరుల ప్రాణాలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని మానవ హక్కుల సంఘాలు అప్పట్లో ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. అయినా ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గలేదు. అయితే గాజా, లెబనాన్లలో ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యల నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదిత ప్యాకేజీ సిద్ధమవ్వడం గమనార్హం. కాగా, ఇజ్రాయెల్ రక్షణ అవసరాలకు అమెరికా మొదటి నుంచి అండగా ఉంటోంది.
వార్ వేళ కీలక భేటీ
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో పాటు ఏడు అరబ్ దేశాలకు చెందిన అత్యున్నత స్థాయి సైనికాధికారులు జర్మనీలో రహస్యంగా భేటీ అయ్యారు. ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, ప్రాంతీయ భద్రత, హౌతీల దాడులు, హర్మూజ్ జలసంధి పరిస్థితులపై ఈ భేటీలో వారు చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ అధిపతి అడ్మిరల్ బ్రాడ్ కూపర్ ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇజ్రాయెల్తో పాటు సౌదీ, యూఏఈ, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్, జోర్డాన్, ఈజిప్ట్కు చెందిన సైనికాధికారులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.
ఇరాన్తో వార్: అమెరికాకు ఆర్థిక దెబ్బ- రూ.3.65 లక్షల కోట్లు యుద్ధార్పణం
ఇరాన్ యుద్ధంపై రహస్య భేటీ- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, 7 అరబ్ దేశాల సైనికాధికారుల సమావేశం