హెచ్-1బీ వీసాపై ట్రంప్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం- వారి అకౌంట్స్ పబ్లిక్లోకి మార్చాల్సిందే!
హెచ్-1బీ వీసాల వెట్టింగ్ను మరింత కఠినతరం చేసిన ట్రంప్ కార్యవర్గం
Published : December 4, 2025 at 12:32 PM IST
H1B Visa New Rules : హెచ్-1బీ వీసా జారీపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నా అమెరికా, తాజాగా మరిన్ని ఆంక్షలను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచిన ట్రంప్ సర్కార్ వెట్టింగ్ నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేసింది. హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులు, వారి H-4 వీసా డిపెండెంట్ల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను అమెరికా ప్రభుత్వం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించనుంది. కొత్త నిబంధనల వల్ల వీరంతా తమ సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల ప్రైవసీ సెట్టింగ్లను పబ్లిక్ మోడ్లోకి మార్చాల్సి ఉంటుంది. వీసా దరఖాస్తుదారులకు అనుమతి ఇవ్వొచ్చా లేదా అనే దాన్ని అంచనా వేయడం కోసం వారి ఆన్లైన్ యాక్టివిటీని అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ డిసెంబర్ 15 నుంచి ఇది మొదలుకానుంది.
డిసెంబర్ 2న అన్ని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయాలకు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ మెమోను జారీ చేసింది. హెచ్1బీ వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారి లింక్డిన్ పేజీలు, రెజ్యూమోలను సమీక్షించాలని పేర్కొంది. వాక్ స్వాతంత్ర్యం అణచివేసేలా సెన్సార్షిప్ను అమలు చేసేందుకు గతంలో పనిచేసినట్లు తేలినా వారి వీసాలను తిరస్కరించవచ్చని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ జారీ చేసిన మెమో వెల్లడి చేస్తోంది. హెచ్-1బీతోపాటు హెచ్-4 వీసాదారుల రెజ్యూమో, లింక్డిన్ ప్రొఫైళ్లను సమీక్షించాలి. వారు అసత్య ప్రచారం, కంటెంట్ నియంత్రణ, ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్, ఆన్లైన్ సేఫ్టీ వంటి విభాగాల్లో పని చేశారా? అని గమనిస్తారు. విద్యార్థులు, ఎక్స్చేంజ్ విజిటర్లపై ఇప్పటికే దీన్ని అమెరికా అమలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు H1B,H4 వీసాదారులకు కూడా ఇది వర్తింపజేయనున్నారు. ఈ వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ప్రైవసీ సెట్టింగ్లను పబ్లిక్ చేయాలని యూఎస్ యంత్రాంగం ఆదేశించింది.
సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ అంటే ఏంటీ?
వీసా దరఖాస్తుదారులకు అనుమతి ఇవ్వొచ్చా, లేదా అనే దాన్ని అంచనా వేయడం కోసం వారి ఆన్లైన్ యాక్టివిటీని అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు. దీనినే 'సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్' అంటారు. సంబంధిత విద్యార్థుల సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను పరిశీలించిన తర్వాతే వీసా మంజూరు చేస్తారు. అయితే, ఉగ్రవాదులను నియంత్రించడం, యూదు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీ చేయనున్నట్లు గతంలోనే అగ్రరాజ్యం వెల్లడించింది.
యూఎస్ వీసా అనేది ఒక ప్రత్యేక అర్హత అని, అదొక హక్కు కాదని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. దేశ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే దరఖాస్తుదారుల్ని గుర్తించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని స్క్రీనింగ్ చేస్తామని పేర్కొంది. ఇది జాతీయ భద్రతా నిర్ణయమని వెల్లడించింది. యూఎస్ కంపెనీలు నిపుణులైన కార్మికులను నియమించుకునేందుకు హెచ్1బీ ప్రోగ్రామ్ అనుమతిస్తుంది. ఈ వీసాల ద్వారా అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారిలో ఎక్కువమంది భారత్, చైనాకు చెందినవారే.
అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే, హెచ్-1బీ వీసాపై విధించిన లక్ష డాలర్ల రుసుము వార్షిక ఫీజు కాదని, దరఖాస్తు చేసుకొనే సమయంలో కట్టాల్సిన వన్టైమ్ ఫీజు అని వైట్హౌస్ స్పష్టతనిచ్చింది. అలాగే అమెరికాలో చదువుకొని, ఉద్యోగాల కోసం హెచ్-1బీ వీసాకు దరఖాస్తు చేసుకొనే విదేశీ విద్యార్థులు లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.