ETV Bharat / international

వివాహ వేడుకలో విషాదం- భవనంలో ఆకస్మత్తుగా చెలరేగిన మంటలు- 22 మందికిపైగా మృతి

కాంగోలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం- సహాయక చర్యలను చేపట్టిన రెస్క్యూ బృందాలు- క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలింపు- మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం

Congo Fire Accident People Killed
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 7:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congo Fire Accident People Killed : కాంగో రాజధాని కిన్షాసాలోని ఒక వివాహ వేడుకలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 22 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లింగ్వాలా ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ భవనంలో వివాహ వేడుక జరుగుతుండగా ఆకస్మత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఇరుకైన కారిడార్ల కారణంగా మంటల నుంచి తప్పించుకోవడానికి జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొంతమంది భవనం లోపల నుంచి సురక్షితంగా బయటకు వచ్చేయగా, మరికొంతమంది చిక్కుకుపోయారు. దీంతో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణనష్టం జరిగింది. ప్రమాద సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న రెస్క్యూ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. పలు మృతదేహాలను వెలికితీయగా క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన కాంగో ఉప ప్రధాని జాక్వెమిన్ షబానీ ఇదొక పెను విషాదమని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

CONGO FIRE ACCIDENT AT WEDDING
PEOPLE KILLED AT CONGO WEDDING
PEOPLE DEAD CONGO WEDDING CEREMONY
FIRE BREAKS OUT AT CONGO WEDDING
CONGO FIRE ACCIDENT PEOPLE KILLED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.