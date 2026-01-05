ETV Bharat / international

'అమెరికా మాట వినకుంటే భారీ మూల్యం తప్పదు'- వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలికి ట్రంప్‌ వార్నింగ్‌

వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం

Trump Warning To Venezuela
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 5, 2026 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Trump Warning To Venezuela : వెనెజువెలై తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ గట్టి హెచ్చరికలు చేశారు. అమెరికా మాట వినకుంటే ఆమె భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'దీన్ని మేం సహించేది లేదు. ఆమె సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే మదురో కంటే ఘోరమైన గతి పడుతుంది. వెనెజువెలాపై అమెరికా నియంత్రణకు ఆమె అంగీకరించాల్సిందే. అప్పుడే వెనెజువెలాను మేం పునర్‌ నిర్మించగలం. మేం కోరుకున్నది ఆమె చేయాలి. అలా అయితేనే వెనెజువెలాలో మా బలగాలను మోహరించబోం' అని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు.

నికోలస్ మదురోను అమెరికా నిర్బంధించడంతో ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఉన్న డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా నియమించడంపై ట్రంప్‌ స్పందించారు, వెనెజువెలాలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చేందుకు అమెరికా చేయాలనుకుంటున్న పనులను చేసేందుకు డెల్సీ సుముఖంగా ఉందని తెలిపారు. అయితే, తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం ఆమె అమెరికా చర్యలను విమర్శించారు. మదురోను నిర్బంధించడం సరికాదని, ఆయనను వెంటనే వదిలేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. డెల్సీ స్పందనపై ట్రంప్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు

