ETV Bharat / international

ఇరాన్‌ యుద్ధంపై రహస్య భేటీ- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌, 7 అరబ్ దేశాల సైనికాధికారుల సమావేశం

జర్మనీలో ఉన్నత స్థాయి సైనికాధికారుల సమావేశం- ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, పశ్చిమాసియా భద్రతపై చర్చ

US Secret Meeting On Iran War
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు, యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ (Associated Press File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Secret Meeting On Iran War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు ఏడు అరబ్‌ దేశాలకు చెందిన అత్యున్నత స్థాయి సైనికాధికారులు జర్మనీలో రహస్యంగా సమావేశమయ్యారు. ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, ప్రాంతీయ భద్రత, హూతీల దాడులు, హర్ముజ్‌ జలసంధి పరిస్థితులపై ఈ భేటీలో చర్చించినట్లు అని ఆక్సియోస్ నివేదిక వెల్లడించింది.

అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్‌ అధిపతి అడ్మిరల్‌ బ్రాడ్‌ కూపర్‌ ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌ (యూఏఈ), బహ్రెయిన్‌, కువైట్‌, ఖతార్‌, జోర్డాన్‌, ఈజిప్ట్‌కు చెందిన సైనికాధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఆయా ప్రభుత్వాలు ముందుగా ఈ సమావేశాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కానీ జర్మనీలో ఎనిమిది దేశాల సీనియర్‌ సైనికాధికారులతో షెడ్యూల్‌ ప్రకారం సమావేశం నిర్వహించినట్లు సెంట్​కామ్ ధ్రువీకరించింది. ప్రాంతీయ భద్రతా సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడమే సమావేశం ఉద్దేశమని తెలిపింది.

TAGGED:

US ISRAEL SECRET MEETING
US SECRET MEETING ON IRAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.