'భారత్, పాక్ ఘర్షణ ఆపింది నేనే'- మళ్లీ ట్రంప్ పాత పాటే- నోబెల్ రాలేదని మరోసారి!
250 శాతం సుంకాలు విధిస్తానని హెచ్చరించడంతోనే ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పులు ఆగాయని ట్రంప్ అన్నారు. అలాగే ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపినా నోబెల్ బహుమతి రాలేదని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 24, 2026 at 7:20 AM IST
Trump India Pak Ceasefire : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణను తానే ఆపానని చెప్పుకున్నారు. అణ్వాయుధాలు కలిగిన రెండు దేశాల మధ్య పోరాటాన్ని నిలిపేందుకు 250 శాతం వాణిజ్య సుంకాలు విధిస్తానని హెచ్చరించినట్లు తెలిపారు. ఈ బెదిరింపుతోనే ఇరు దేశాలు వెనక్కి తగ్గి కాల్పులు ఆపాయని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా తాను చేసిన దౌత్యపరమైన జోక్యాలను ప్రస్తావిస్తూ, తనకు తగిన గుర్తింపు లభించడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఓ సభలో ప్రసంగించిన ట్రంప్, భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో తన పాత్ర ఉందని మరోసారి చెప్పుకున్నారు. ఇరు దేశాల నాయకత్వానికి నేరుగా హెచ్చరికలు జారీ చేశానని తెలిపారు. "భారత్, పాకిస్థాన్ ఘర్షణలను ఆపాలని చెప్పాను. మీరు పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తే అమెరికాతో వాణిజ్యం చేయలేరు. మీ ఇద్దరిపై 250 శాతం భారీ సుంకాలు విధిస్తాను. అప్పుడు మీరు ఎలాంటి వ్యాపారమూ చేయలేరు" అని తాను హెచ్చరించినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ హెచ్చరికతో ఇరు దేశాల నాయకత్వం ఆందోళనకు గురైందని, అదే సమయంలో ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేసిందని ఆయన అన్నారు. చివరకు కాల్పులు ఆగిపోయాయని, యుద్ధం ముగిసిందని చెప్పుకున్నారు.
భారత్- పాకిస్థాన్ ఘర్షణల సందర్భంగా 11 విమానాలు కూలిపోయాయని ట్రంప్ మరోసారి అన్నారు. ఈ ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ తాను అనేక యుద్ధాలను ఆపగలిగానని, అలా చేయడం తనకు గౌరవంగా ఉందని అన్నారు. అయితే, ఘర్షణల సమయంలో 11 విమానాలు కూలిపోయాయన్న ట్రంప్ వాదనలను భారత్ నిరంతరం ఖండిస్తోంది. అంతేకాకుండా, భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి మూడో దేశం జోక్యం చేసుకోవడాన్ని భారత్ వ్యతిరేకిస్తోంది.
నోబెల్పై అసంతృప్తి
అంతేకాకుండా, తాను అంతర్జాతీయంగా ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇన్ని దౌత్యపరమైన చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ తనకు నోబెల్ బహుమతి రాకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. మరి నాకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందా? లేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. వివిధ అంతర్జాతీయ ఘర్షణలను పరిష్కరించడంలో తన పాత్ర కీలకమని ట్రంప్ తరచూ చెప్పుకుంటున్నారు. తాజాగా భారత్- పాకిస్థాన్ ఘర్షణలను ప్రస్తావిస్తూ మరోసారి తన దౌత్య విజయాలను ప్రచారం చేసుకున్నారు.
మరో దాడికి అవకాశం
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రత్యక్ష సైనిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇరాన్ గనుక దౌత్యపరమైన ఒప్పందానికి రాకపోతే, ఆ దేశంపై అమెరికా మరోసారి దాడి చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. ఫ్లోరిడాలో జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రచార సభలో శుక్రవారం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండేలా ఇరాన్పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి వాషింగ్టన్ "మరో చిన్న 'ఎపిక్ ఫ్యూరీ'"ని ప్రారంభించవచ్చని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. చర్చలు విఫలమైతే ప్రత్యక్ష చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేస్తూ, "మనం మరో చిన్న 'ఎపిక్ ఫ్యూరీ'ని సృష్టించవచ్చు. లేదా వాళ్లు ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తారు" అని ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఇరాన్ వ్యూహాత్మక దూరదృష్టిని ఆయన తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు. "వారు తెలివైనవారైతే, 'ఇక పనిలోకి దిగుదాం' అని అంటారు. కానీ, వారు అలా చేస్తారని నేను అనుకోను, ఎందుకంటే బహుశా వారు తెలివైనవారు కాకపోవచ్చు" అంటూ ట్రంప్ ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని ఎద్దేవా చేశారు.
'ఇరాన్ నుంచి వచ్చాక క్యూబా సంగతి చూస్తాం'
అలాగే పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ యుద్ధం ముగించుకుని తిరిగి వచ్చే అమెరికా యుద్ధనౌకల గురించి ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఆ యుద్ధనౌకలు క్యూబా వద్ద ఆగవచ్చని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. "ఇరాన్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మేం క్యూబా సంగతి చూస్తాం. ఆ అందమైన యుద్ధనౌకలు క్యూబా మీదుగా వెళ్తాయి. వాటిలో ఒకదాన్ని తీరానికి సుమారు 50 గజాల దూరంలో ఆపుతాం. వారు తమ చేతులు పైకెత్తుతారు. ఆ తర్వాత మార్కో రూబియోను లోపలికి పంపుతాం" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై క్యూబా విదేశాంగ మంత్రి బ్రూనో రోడ్రిగ్జ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. క్యూబా పట్ల అమెరికా ఆశయాలకు సంబంధించిన అన్ని బెదిరింపులను తిరస్కరిస్తున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. "క్యూబా పట్ల అమెరికా ఆశయాలకు సంబంధించిన అన్ని బెదిరింపులను మేము తిరస్కరిస్తున్నాం. మా తీరాల్లో అందమైన బీచ్లు ఉన్నాయి. అయితే, శత్రుపూరిత ఉద్దేశాలతో, ఆధిపత్య వాంఛలతో వచ్చేవారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వని కఠినమైన భూభాగం కూడా ఉంది" అని రోడ్రిగ్జ్ పేర్కొన్నారు.
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