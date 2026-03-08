'కొంచెం ఒత్తిడి తగ్గించడానికే'- రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు అనుమతిపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
రష్యా చమురు కొనుగోలుకు భారత్కు అమెరికా తాత్కాలిక అనుమతిపై స్పందించిన ట్రంప్- ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకే అని వెల్లడి
Published : March 8, 2026 at 7:12 AM IST
Trump On India Russia Oil : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్కు ఇచ్చిన తాత్కాలిక అనుమతిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. యూఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ప్రపంచ చమురు మార్కెట్పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు'
రష్యా చమురు కొనుగోలుకు భారత్కు అనుమతి ఇచ్చిన విషయంపై ప్రశ్నించగా ట్రంప్ ఇలా స్పందించారు. ఏదైనా అయితే, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అలా చేస్తానని చెప్పారు. తన అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రపంచంలో చమురు కొరత లేదని అన్నారు. తమ దేశంలో కూడా భారీగా చమురు ఉందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి త్వరలోనే సర్దుకుంటుందని ట్రంప్ భరోసా ఇచ్చారు.