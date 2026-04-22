పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- భారత్ కీలకపాత్ర పోషించే సమయమూ రావచ్చు- రాజ్‌నాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Defence Minister Rajnath Singh (X@rajnathsingh)
Published : April 22, 2026 at 3:26 PM IST

Rajnath On West Asia Crisis : అంతర్జాతీయ సైనిక సంక్షోభాలలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించి, వాటిని పరిష్కరించే సమయమూ రావచ్చని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలా జరగదని తాము చెప్పలేమన్నారు. తాజా పశ్చిమాసియా సంక్షోభం సహా పలు అంతర్జాతీయ ఘర్షణలను నిలువరించడానికి భారత్‌ తనవంతు ప్రయత్నాలు చేసిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రయత్నాల ఫలితాలు అనేవి సమయం, ప్రపంచ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయన్నారు. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణలోనూ యుద్ధాన్ని ముగించాలని ఇరుపక్షాలను భారత ప్రధాని మోదీ కోరారని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ గుర్తుచేశారు. దౌత్య వ్యవహారాల్లో ప్రధాని మోదీ సమతూకంతో వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పారు. బుధవారం జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రవాస భారతీయుల కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత దౌత్యం ప్రభావం వల్లే పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయ నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధిని దాటి వచ్చాయన్నారు.

