350% సుంకాలతో భారత్​, పాక్​ను బెదిరించా- మోదీ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పారు: ట్రంప్

భారత్ , పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానని మరోసారి వ్యాఖ్యానించిన ట్రంప్- మళ్లీ పాత రాగమే అందుకున్న అధ్యక్షుడు

Trump
Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 3:02 PM IST

India Pak War Trump : భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని ఆపడం గురించి మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాత పాటే పాడారు. భారత్, పాకిస్థాన్​ను 350 శాతం సుంకాలతో బెదిరించి, ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించానని తెలిపారు. తాము యుద్ధానికి వెళ్లబోవడం లేదని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు ఫోన్ చేశారని పేర్కొన్నారు. కాగా, కాల్పుల విరమణను పాకిస్థాన్ కోరిందని, ఇందులో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని భారత్ ఇప్పటికే పలుమార్లు స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ట్రంప్ ఇదే విషయాన్ని ఇప్పటి వరకు 60 సార్లు రిపీట్ చేయడం గమనార్హం.

'యుద్ధాలను ఆపడంలో నేను నిపుణుడ్ని'
"వివాదాలను పరిష్కరించడంలో నేను నిపుణుడిని. నేను పలు దేశాల మధ్య నెలకొన్న వివాదాలను పరిష్కరించాను. యుద్ధాలు జరగకుండా అడ్డుకున్నాను. భారత్, పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాలతో యుద్ధానికి సిద్ధం అయ్యాయి. అప్పుడు నేను రెండు దేశాలను హెచ్చరించాను. మీరు యుద్ధం చేసుకోవచ్చు, కానీ రెండు దేశాలపై 350 శాతం సుంకాలు విధిస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చాను. ఇకపై అమెరికాతో వ్యాపారం చేయలేరని చెప్పాను. నా దగ్గరకు వస్తే ఇరుదేశాల మధ్య సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని చెప్పాను. భారత్. పాక్ ఒకరిపై ఒకరు అణుయుద్ధానికి దిగి లక్షలాది మంది ప్రాణాలు తీసుకోవద్దని సూచించాను. అణు ధూళి లాస్ ఏంజిల్స్‌ పై తేలియాడటాన్ని నేను చూడలేను" అని సౌదీ అరేబియా యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ హాజరైన యూఎస్-సౌదీ ఇన్వెస్ట్‌ మెంట్ ఫోరమ్​లో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఎనిమిది యుద్దాలను ఆపాను'
భారత్, పాక్​లు యుద్ధాన్ని ఆపేస్తే, ఇరుదేశాలతో యూఎస్ మంచి వాణిజ్య ఒప్పందాలను చేసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చానని చెప్పారు ట్రంప్. ఎందుకంటే అప్పటికే అమెరికాతో ఇరుదేశాలకు వాణిజ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. "ఇప్పటివరకు మరే ఇతర అధ్యక్షుడు కూడా నాలా చేసి ఉండడు. ఈ యుద్ధాలన్నింటినీ పరిష్కరించడానికి నేను సుంకాలను ఉపయోగించాను. టారిఫ్ లను ఉపయోగించి ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపాను. ఎనిమిది యుద్ధాలలో ఐదు ఆర్థిక వ్యవస్థ, వాణిజ్యం, సుంకాల కారణంగా పరిష్కరమయ్యాయి" అని ట్రంప్ తెలిపారు.

'పాక్, భారత ప్రధాని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు'
అలాగే యుద్ధం జరగకుండా ఆపి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినందుకు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఫోన్ చేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారని ట్రంప్ అన్నారు. ఆ తర్వాత భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారని వెల్లడించారు. భారత్- యూఎస్ మధ్య ఒక మంచి ఒప్పందం కుదుర్చుకుందామని అన్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు అనేక యుద్ధాలను ఆపి, లక్షలాది మందిని రక్షించారని అన్నారు.

పాక్​పై ప్రతీకారం తీర్చుకున్న భారత్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో పహల్గాంలో అమాయక పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో 26 మంది మరణించారు. దీంతో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వందలాది మంది ముష్కరులు హతమయ్యారు. దీంతో భారత్- పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. భారత్​పై పాక్ వైమానిక దాడుల యత్నించగా, ఇండియా సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. కరాచీ పోర్టు, సైనిక స్థావరాలపై భారత సైన్యం దాడులు చేసి దాయాది దేశాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టింది.

ఈ క్రమంలో మే 10న ఇరు దేశాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ) ల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగాయి. దీంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే భారత్, పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానని ట్రంప్ పలు వేదికలపై ఇప్పటివరకు 60 సార్లు చెప్పారు. టారిఫ్​లతో బెదిరించి రెండు అణుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను కట్టడి చేశానని అంటున్నారు. అయితే ఇదే విషయంపై భారత్ పలుమార్లు వివరణ ఇచ్చింది. కాల్పుల విరమణను పాకిస్థాన్ కోరిందని, ఇందులో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తన వైఖరిని మార్చుకోలేదు. తాను భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపానని పాత పాటే పాడుతున్నారు.

ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ప్రణాళికకు ట్రంప్ ఆమోదం- జెలెన్​స్కీకి షాకిచ్చిన అమెరికా

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

