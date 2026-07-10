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"ఈ పర్యటన చరిత్రాత్మకమైనది"- న్యూజిలాండ్ టూర్ వేళ మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

ఆస్ట్రేలియా నుంచి న్యూజిలాండ్ చేరుకున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- తన న్యూజిలాండ్ టూర్ చరిత్రాత్మకమైనదని వెల్లడి- ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం బలోపేతంపై మోదీ ఆశాభావం

PM Modi New Zealand Visit
PM Modi New Zealand Visit (@narendramodi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 3:49 PM IST

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PM Modi New Zealand Visit : మూడు దేశాల విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్యూజిలాండ్‌ చేరుకున్నారు. ఆక్లాండ్‌కు చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే తన న్యూజిలాండ్ పర్యటనను చరిత్రాత్మకమైనదిగా మోదీ అభివర్ణించారు. విమానాశ్రయంలో తనకు స్వాగతం పలికినందుకు న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. నాలుగు దశాబ్దాల్లో న్యూజిలాండ్‌లో భారత ప్రధాని పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారని వెల్లడించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యంపై న్యూజిలాండ్ ప్రధాని లక్సన్‌తో జరగనున్న చర్చలు, ఆక్లాండ్‌లో జరగనున్న సామాజిక కార్యక్రమం పట్ల ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

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