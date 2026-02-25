ETV Bharat / international

భారత్​-పాక్ అణు యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా- లేకపోతే పాకిస్థాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు : ట్రంప్

స్టేట్‌ ఆఫ్‌ ది యూనియన్‌ ప్రసంగంలో కీలక వ్యాఖ్యలు- భారత్​, పాక్​ యుద్ధం ఆపానంటూ వ్యాఖ్య

Trump on India Pak War
Trump on India Pak War (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 9:26 AM IST

1 Min Read
Trump on India Pak War : అమెరికాకు స్వర్ణయుగం మళ్లీ ప్రారంభమైందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అమెరికాను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. అలాగే భారత్​-పాక్ మధ్య అణుయుద్ధాన్ని ఆపినట్లు పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ఆపకపోయి ఉంటే పాక్‌ ప్రధాని చనిపోయేవారని తనతో చాలామంది అన్నారని ట్రంప్ తెలిపారు. ఆధునిక ఆదాయపు పన్ను వ్యవస్థను భర్తీ చేయడానికి టారిఫ్‌లు విధించినట్లు తెలిపారు. విదేశాలపై మోపిన సుంకాలు అమెరికా ప్రజలపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తాయన్నారు. 'స్టేట్‌ ఆఫ్‌ ది యూనియన్‌' ప్రసంగంలో ట్రంప్‌ ఈ మేరకు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు.

