'మూడోసారి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది'- థర్డ్ టైమ్ అధ్యక్ష పదవిపై ట్రంప్ సరదా వ్యాఖ్యలు
వైట్ హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్లో మూడోసారి అధ్యక్షుడి అంశాన్ని ప్రస్తావించిన ట్రంప్- సరదాగా అన్నానంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్యలు
Published : July 25, 2026 at 11:10 AM IST
Trump On 3rd Time President : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మూడోసారి అధ్యక్ష పదవి చేపట్టే అంశంపై సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి చాలా బాగుందని, మూడోసారి అయితే ఇంకా బాగుంటుదని అన్నారు. అయితే వెంటనే ఇది సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం జరిగిన వైట్హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ అసోషియేషన్ (డబ్ల్యూహెచ్సీఏ) వార్షిక విందులో పాల్గొన్న ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ట్రంప్, వైట్ హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్కు హాజరుకావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమం రెండోసారి నిర్వహించడం ఎలా మెరుగ్గా ఉందో, తన అధ్యక్ష పదవీ కాలం కూడా అలాగే రెండోసారి మరింత బాగుందని వ్యాఖ్యానించారు. "రెండోసారి ఎప్పుడూ మెరుగ్గానే ఉంటుంది. మూడోసారి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది" అని వ్యాఖ్యానించడంతో సభలో అందరూ నవ్వారు. వెంటనే తాను సరదాగా అన్నానని, ఆ వ్యాఖ్యలను తేలికగా తీసుకోవాలని చెప్పారు.