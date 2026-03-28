ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ భారీ క్షిపణి దాడులు చేయవచ్చు : పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై సంచలన నివేదిక
పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో ఇరాన్ వ్యూహం గురించి కీలక నివేదిక రిలీజ్ చేసిన 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్'- అమెరికా సైన్యానికి చెందిన ఆరు నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఐఆర్జీసీ ప్రకటన
Published : March 28, 2026 at 3:40 PM IST
Iran War Strategy : ఇజ్రాయెల్, అమెరికాతో ఇరాన్ చేసే యుద్ధం గురించి 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్' సంచలన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇజ్రాయెల్ పౌరులు ఇంట్లోనే తలదాచుకునేలా చేయడం, ఆ దేశాన్ని నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంచడం ద్వారా ఇరాన్ వారిపై మానసిక ఒత్తిడి కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే ఇజ్రాయెల్పై అమెరికా భారీ క్షిపణి దాడులు చేయవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఇజ్రాయెల్పై దాడులకు ఇరాన్ క్లస్టర్ ఆయుధాలను ఉపయోగించడం టెహ్రాన్ అసమర్థతను ప్రతిబింబిస్తోందని వెల్లడించింది.
"ఇజ్రాయెల్పై భారీ క్షిపణి దాడులు చేసే తన పరిమిత సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఇరాన్ రోజంతా చిన్న చిన్న క్షిపణి దాడులు చేస్తోంది. ఇరాన్ ఒక్కొ క్షిపణి ప్రయోగం మధ్య చాలా గంటల విరామం ఉంటోంది. బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగాలను సుదీర్ఘ కాలం పాటు విస్తరించడం వల్ల ఇజ్రాయెల్ పౌరులు ఎక్కువ రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వస్తుందని ఇరాన్ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ దేశ ప్రజల్లో మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది" అని 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్' తన నివేదికలో పేర్కొంది.
'ఇరాన్ క్లస్టర్ ఆయుధాలను ఎక్కువగా వాడింది'
"అటువంటి వ్యూహం ఉత్తమమైనది కాదు. భారీ స్థాయిలో క్షిపణి దాడులు చేసే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దళాలు బలహీనపరిచిన తీరును ఇది ప్రతిబింబించే అవకాశం ఉంది. అయితే, యూఎస్-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దళాలు ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాలను దెబ్బతీయడం వల్ల ప్రస్తుత సంఘర్షణ సమయంలో ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్పై నిరంతరం భారీ క్షిపణి దాడులు చేయలేకపోతోంది. ఇజ్రాయెల్పై దాడులకు ఇరాన్ క్లస్టర్ ఆయుధాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించింది. ఇది ఇజ్రాయెల్లోని సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేయడంలో ఇరాన్ అసమర్థతను సూచిస్తుంది" అని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ఇరాన్ అడ్డుకుంటున్న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు
భూగర్భ స్థావరాలలోని క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాల విషయంలో ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ దళాలు అడ్డుకుంటున్నాయని ఈ నివేదికలో ప్రస్తావించింది. అంతేకాకుండా క్షిపణి దాడులు చేసేందుకు యత్నిస్తున్న ఇరాన్కు అడ్డుకట్ట వేస్తున్నాయని పేర్కొంది. శిథిలాలను తొలగించి, సొరంగ మార్గాలను తిరిగి తెరిచేందుకు ఇరాన్ ఉపయోగిస్తున్న బుల్డోజర్లు, లోడర్లపై ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ దళాలు విరుచుకుపడుతున్నాయని వెల్లడించింది.
అమెరికా నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు
మరోవైపు, పర్షియన్ గల్ఫ్ జలాల్లో అమెరికా సైన్యానికి చెందిన ఆరు నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషన్ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. ఈ దాడిలో పెద్ద సంఖ్యలో అమెరికా సైనికులు మరణించినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు ఐఆర్జీసీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. "అల్-షోయూఖ్ ఓడరేవుతో పాటు దుబాయ్ తీరప్రాంతాలు, ఓడరేవులలో మోహరించిన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఉగ్రవాదులపై ఐఆర్జీసీ నావికా దళాలు ఒక హైబ్రిడ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికా సైనికులను, వారి వ్యూహాత్మక నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఖదర్ 380 క్రూయిజ్ క్షిపణుల వంటి స్వదేశీ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఉపయోగించి నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికాకు చెందిన ఆరు ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్ యుటిలిటీ (ఎల్సీయూ) నౌకలను ధ్వంసం చేశాం. క్షేత్రస్థాయి నివేదికల ప్రకారం మూడు యుద్ధ నౌకలు మునిగిపోగా, మిగిలినవి మంటల్లో కాలిపోతున్నాయి. అల్-ఖర్జ్ స్థావరం వద్ద అమెరికా సైన్యానికి చెందిన అనేక ఇంధన సరఫరా వాహనాలను, లాజిస్టికల్ సపోర్ట్ ఫ్లీట్ను విజయవంతంగా ధ్వంసం చేశాం. తీరప్రాంతాల్లోని అమెరికా డ్రోన్ యూనిట్ సిబ్బంది సమావేశ కేంద్రాలపై, దుబాయ్లోని ఒక హోటల్పై దాడులు చేయడానికి కమికాజీ డ్రోన్లను ఉపయోగించాం" అని ఐఆర్జీసీ వెల్లడించింది.
