సైనిక చర్య కంటే ఒప్పందాన్ని కోరుకుంటున్న ఇరాన్ : ట్రంప్

ఇరాన్​తో ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్​ అధికారులపై అమెరికా ఆంక్షలు

Trump On US Iran Deal
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 7:34 AM IST

Trump On US Iran Deal : అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ సిద్ధంగా ఉందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. సైనికి చర్య కంటే ఒప్పంద కుదుర్చుకోవాలనే ఇరాన్ కోరుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ చర్చలకు, యుద్ధానికి దేనికైనా సిద్ధమే అని శుక్రవారం ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాఘ్చీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ, ట్రంప్ వైట్​హౌస్​లో మీడియాతో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

వాళ్లు (ఇరాన్) ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్ చర్చలు ప్రారంభించేందుకు ఒక గడువు కూడా నిర్ణయించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఆ గడువు ఎంతకాలమో అనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నారని అన్నారు. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో కూడా చూద్దామని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ సమీపంలో అమెరికా నౌకాదళ విమానవాహక నౌక మోహరింపును ఆయన ప్రస్తావించారు.

సమాన స్థాయిలో చర్చలు కావాలి: ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి
అమెరికా చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాఘ్చీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అయితే సంప్రదింపులతోపాటు యుద్ధానికీ తాము సిద్ధమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తుర్కియే నాయకత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు ఇస్తాంబుల్‌ వచ్చిన ఆరాఘ్చీ, ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి హకన్‌ ఫిదన్‌తో కలిసి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఇరాన్​ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాతో చర్చలకు తాము సిద్ధమేనని, అయితే అవి సమాన స్థాయి, పరస్పర ప్రయోజనాలు, పరస్పర గౌరవం ఆధారంగా జరగాలని ఆరాఘ్చీ అన్నారు. అయితే, ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలు, క్షిపణి సామర్థ్యాలపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చర్చలు ఉండవు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా అధికారులతో నేరుగా భేటీ కావాలన్న ప్రణాళికలేమీ లేవని కూడా స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు ఇరాన్‌లో సైనిక జోక్యాన్ని తుర్కియే వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇరాన్‌పై దాడి ప్రాంతీయ అస్థిరతకు దారి తీస్తుందని పేర్కొంది. సమస్యల పరిష్కారానికి సైనిక చర్యలు చేపట్టడం తమకు సమ్మతం కాదని తుర్కియే విదేశాంగ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. సైనిక చర్య ఫలవంతమవుతుందని తాము భావించడం లేదని అన్నారు . అంతకు ముందు తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసిప్‌ తయ్యిప్‌ ఎర్డోగాన్, ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియన్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య సంప్రదింపులకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తానని ఆయన ప్రతిపాదించారు.

ఇరాన్ అధికారులపై అమెరికా ఆంక్షలు
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్​ అధికారులపై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. ఇరాన్‌ అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఇస్కందర్‌ మోమినీ సహా పలువురిపై ఆంక్షలు విధించిందనట్లు అమెరికా పేర్కొంది. ఇటీవల ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు నిర్వహించిన నిరసనకారులపై మోమినీ ఆదేశాల మేరకు భద్రతా సిబ్బంది దమనకాండకు పాల్పడ్డారని చెప్పింది. అందుకే మోమినీతో పాటు, ఇరాన్‌ పారిశ్రామిక బాబక్‌ జంజానీ సహా 18 మంది వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించినట్లు ఆర్థిక శాఖ పేర్కొంది.

ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఆయా వ్యక్తులు లేదా సంస్థలకు అమెరికాలో ఏమైనా అస్తులు ఉంటే అవి స్తంభిస్తాయి. అంతేకాకుండా అమెరికన్ కంపెనీలు, పౌరులు వ్యాపారం చేయకుండా నిషేధం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉల్లంఘిస్తే మరిన్ని జరిమానాలు విధించే ప్రమాదం ఉంది.

ఇటీవల పెద్దసంఖ్యలో అమెరికా యుద్ధ నౌకలు ఇరాన్ దిశగా కదులుతున్నాయని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వెల్లడించగా, తమ వేలు ట్రిగ్గర్‌పైనే ఉందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్(ఐఆర్‌జీసీ) హెచ్చరించింది. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను చేపట్టే ఆప్షన్ కూడా తమ ఎదుట ఉందని ట్రంప్ మొదటి నుంచే చెబుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరోసారి ఇరుదేశాలు పరస్పర హెచ్చరికలు చేసుకున్నాయి. దీంతో మళ్లీ అమెరికా - ఇరాన్, ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ జరుగుతుందనే ప్రచారానికి బలం చేకూరుతోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

