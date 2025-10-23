ETV Bharat / international

'త్వరలో యుద్ధం ముగుస్తుంది'- అతిపెద్ద రష్యా చమురు సంస్థలపై ట్రంప్ ఆంక్షలు

ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించే దిశగా రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచిన అమెరికా- రెండు రష్యా చమురు సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించిన ట్రంప్

US Sanctions Russia Oil Companies
President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 10:18 AM IST

US Sanctions On Russia Oil Companies : ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించాలని రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రష్యాకు చెందిన రెండు అతిపెద్ద చమురు సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించారు. దీంతో లుకాయిల్‌, రోస్‌నెఫ్ట్‌పై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ ఆంక్షలు తీవ్రమైనవి, తర్వగా యుద్ధం పరిష్కారం అవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

'ఇది ఒక ముఖ్యమైన రోజు అవుతుంది. ఇవి ఎంతో పెద్ద, ప్రభావవంతమైన ఆంక్షలు. వాటిని రష్యా రెండు ప్రముఖ చమురు కంపెనీలపై విధించాం. యుద్ధం పరిష్కారం అవుతుందని మేం ఆశిస్తున్నాం. క్షిపణులు, ఇతర ఆయుధాలపై వివిధ ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చాం. కానీ వాటి అవసరం రాకూడదని భావిస్తున్నాం. వారు చాలా కాలంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న సరిహద్దుల వద్దే ఆగి ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. గత వారం దాదాపు 8వేల మంది సైనికులు మరణించారు. రష్యన్లు, ఉక్రెయిన్లు ఇద్దరూ చనిపోయారు. ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం. ఇది ముగియాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. ఈ యుద్ధం నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నట్లయితే ఈ యుద్ధం మొదలయ్యేది కాదు' అని ట్రంప్ వైట్ హౌస్‌లో నాటో ప్రధాన కార్యదర్శి మార్క్ రుట్‌తో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఇప్పుడు ఎందుకు ఆంక్షలు విధించారు అనే అడిగిన ప్రశ్నలకు, ఇది సరైన సమయం అనిపించిదని ట్రంప్ చెప్పారు. తాము చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నామని చెప్పారు. ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని నాటో ప్రధాన కార్యదర్శి మార్క్ రుట్​ ప్రశంసించారు. ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి సాధనలో ట్రంప్ తీసుకున్న చర్యలు ప్రశంసనీయమైనవి అన్నారు. పుతిన్‌తో చర్చల్లో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించడంలో ఆయన పాత్ర ముఖ్యమైనదని, ట్రంప్​ నాయకత్వంలో నాటో మరింత బలపడుతోందని పేర్కొన్నారు.

అలాగే రష్యాపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు యూఎస్ ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ అసెట్స్‌ కంట్రోల్‌ ఆఫీస్‌ (OFAC) ఓ ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం ముగించడమే కాకుండా శాంతి ప్రక్రియపై రష్యాకు నిబద్ధత లేకపోవడం వల్లే ఈ ఆంక్షలు విధించినట్లు పేర్కొంది. తమ నిర్ణయం ఆ దేశ చమురు రంగంపై ఒత్తిడి పెంచుతుందని, దీనివల్ల రష్యా ఆర్థికవ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం పడుతుందని వెల్లడించింది. శాశ్వత శాంతి పూర్తిగా రష్యా చర్చలు జరపడానికి రావడంపై ఆధారపడి ఉందని తెలిపింది.

యుద్ధం కారణంగా జరుగుతున్న హత్యలను ఆపడంతో పాటు తక్షణ కాల్పుల విరమణకు సమయం ఆసన్నమైందని ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ తెలిపారు. పుతిన్ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి నిరాకరిస్తున్నందున, రష్యాకు చెందిన రెండు అతిపెద్ద చమురు కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నామని చెప్పారు. అవసరమైతే మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. అమెరికా మిత్ర దేశాలు ఈ ఆంక్షల్లో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇక, ఈయూ కూడా రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు గాను 19 ఆంక్షల ప్యాకేజీకి ఆమోదం తెలిపింది. రష్యా ఎల్‌ఎన్‌జీపై నిషేధం విధించడం కూడా ఇందులో ఉంది.

భారత్‌ హామీ ఇచ్చింది : ట్రంప్‌
మరోవైపు రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడం గురించి ట్రంప్ మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు దిగుమతులను భారీగా తగ్గిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తగ్గింపు క్రమంగా ఉంటుందని, ఇది మంచి చర్య అని అన్నారు. ఈ మేరకు భారత్‌ నుంచి తనకు హామీ వచ్చిందని కూడా పునరుద్ఘాటించారు. ట్రంప్ చేస్తున్న ఈ వాఖ్యలపై భారత్‌ ఖండిస్తూనే వస్తుంది. అయినా, అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు మళ్లీ మళ్లీ ఇలాంటి ప్రకటనలే చేయడం గమనార్హం.

భారత్​ చమురు దిగుమతులపై మళ్లీ ట్రంప్ అదే స్వరం- 2025 చివరి కల్లా ఉండవట!

ఇజ్రాయెల్ అమెరికా రక్షిత ప్రాంతం కాదు- ఏ ముప్పు ఎదురైనా మేం రెడీ: ఇజ్రాయెల్

