అమెరికాతో చర్చలు జరిపేది లేదు- ట్రంప్ మాటలన్నీ అబద్ధాలే- ఇంకో ఐదేళ్లయినా యుద్ధానికి రెడీ: ఇరాన్

చర్చల మధ్యలో మాపై దాడి చేసిన దేశంతో చర్చలా?- దీర్ఘకాలిక యుద్ధాల అనుభవం ఇరాన్ సొంతం- రక్తం చిందిస్తాం కానీ, దేశాన్ని వదులుకోం- భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మాజిద్

Representative of Iran’s Supreme Leader in India, Abdul Majid Hakeem Ilahi (ANI)
Published : March 14, 2026 at 6:57 PM IST

Iran Warning US : అమెరికాతో చర్చలకు యత్నించే ప్రస్తావనే లేదని భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ తేల్చి చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ చర్చలను కోరుకుంటోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు. అవసరమైతే ఇంకో ఐదేళ్లు యుద్ధాన్ని కొనసాగించే సత్తా ఇరాన్‌కు ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఈ యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టిన అమెరికాతో చర్చలను కోరుకునే ప్రసక్తే లేదని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ అన్నారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

ఇరాన్‌కు దీర్ఘకాలిక యుద్ధాల అనుభవం
గతంలో తాము రెండుసార్లు అమెరికాతో చర్చలు జరిపినా, ప్రతిగా ఇరాన్‌పై దాడులే చేసిందని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ చెప్పారు. ఈసారి కూడా చర్చల ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగానే, ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు చేసిందన్నారు. ఈ చేదు అనుభవాల నేపథ్యంలో ఇక అమెరికాతో చర్చలను కోరుకునేది లేదన్నారు. శత్రుదేశాలకు ఇరాన్ ఎన్నటికీ లొంగిపోదని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో ఎనిమిదేళ్ల పాటు ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధం జరిగిందని, దీర్ఘకాలిక యుద్ధాలు చేసిన అనుభవం ఇరాన్‌కు ఉందని అబ్దుల్ మాజిద్ తెలిపారు. ఈ యుద్ధం ఎప్పటికల్లా ముగుస్తుంది అనేది తాను ఇప్పుడే చెప్పలేనన్నారు. ఇప్పుడు ఇరాన్ ప్రజల్లో అమెరికాపై తీవ్ర ఆగ్రహం ఉందని, వాళ్లంతా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. రక్తం చిందించడానికి సిద్ధం కానీ, దేశాన్ని వదులుకునేది లేదని ఇరాన్ ప్రజలు అంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

యుద్ధాలను తట్టుకునే స్థితిలో పశ్చిమాసియా లేదు!
"మేం ఎన్నడూ యుద్ధాన్ని కోరుకోం. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి స్వయంగా ఇరాన్ చాలాసార్లు ప్రయత్నాలు చేసింది. ఉద్రిక్తతలకు తావు ఇవ్వకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించాలని ఇరుగుపొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ చాలాసార్లు సూచనలు చేసింది. మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతం ఇక ఏ మాత్రం యుద్ధాలను తట్టుకునే స్థితిలో లేదు. అందుకే మేం ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే యత్నాలే చేశాం. ప్రస్తుత సైనిక ఉద్రిక్తతలు కేవలం ఇరాన్ ప్రజలనే కాకుండా, యావత్ ప్రపంచానికి ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. అంతటా ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఏర్పడుతున్నాయి" అని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ తెలిపారు.

పోరాడటం తప్ప, ఇరాన్‌కు మరో మార్గం లేదు!
"ప్రస్తుత సైనిక ఘర్షణ ప్రభావం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండటానికి ప్రధాన కారణం హర్మూజ్ జలసంధి. అది వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన సముద్ర రవాణా మార్గం. దీని మీదుగా రోజూ గ్యాస్, ముడి చమురు సప్లై జరుగుతుంటుంది. మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతల వల్ల హర్మూజ్ మీదుగా ఇంధన సప్లైలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. ఇప్పుడు ఆత్మరక్షణ కోసం పోరాడటం తప్ప, ఇరాన్‌కు మరో మార్గం లేదు. ఈ యుద్ధాన్ని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు మాపై బలవంతంగా రుద్దాయి. మా ఆత్మగౌరవం, స్వాతంత్య్రం, దేశం కోసం రక్తాన్ని చిందించడానికి మేం రెడీ" అని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ చెప్పారు.

ప్రజలు బాధపడుతుంటే మేమేమీ సంతోషంగా లేము!
"గ్యాస్, ముడి చమురు కొరతతో ప్రజలంతా బాధపడుతుంటే మేమేమీ సంతోషంగా లేము. ప్రస్తుతం మేం కూడా మా దేశ రక్షణ కోసం పోరాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మా ఎదుట ఉన్న తొలి కర్తవ్యం ఇదే. ప్రపంచ దేశాల నేతలంతా ఏకమై ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేయమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఒత్తిడిని పెంచాలి" అని భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ కోరారు.

ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ ఆకస్మిక వైమానిక దాడుల్లో నాటి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయారు. నాటి నుంచి ఇరాన్‌, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల ఇరాన్‌కు చెందిన హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు సప్లైలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ కూడా హర్మూజ్ మూసివేత విషయంలో కఠిన వైఖరిని తీసుకున్నారు. ఆ జలసంధి మీదుగా ముడి చమురు సప్లైలను అడ్డుకోవడం ద్వారా అమెరికాపై ఒత్తిడిని పెంచాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఈ సైనిక ఉద్రిక్తతల పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయో ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు.

