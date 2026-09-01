పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఇరాన్పై అణ్వాయుధం వాడాల్సిన అవసరం లేదు : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ చేతికి అణ్వస్త్రాలు చిక్కితే ఇజ్రాయెల్కు తీవ్ర ముప్పు ఉంటుందన్న ట్రంప్- అమెరికా దాడులకు సహకరిస్తే గల్ఫ్ దేశాలకు తీవ్ర పరిణామాలుంటాయన్న ఇరాన్
Published : September 1, 2026 at 9:11 AM IST
Trump On Iran War : ఇరాన్పై అణ్వాయుధాలు ప్రయోగించే ప్రసక్తే లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్పై అణ్వస్త్రాల వినియోగంపై ఓ విలేకరి అడగ్గా, అది తెలివితక్కువ ప్రశ్న అంటూ ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. ఇప్పటికే సైనికంగా పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఇరాన్పై అణ్వాయుధం వాడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. అయితే, ఇరాన్ చేతికి అణ్వస్త్రాలు చిక్కితే ఇజ్రాయెల్కు తీవ్ర ముప్పు ఉంటుందని హెచ్చరించారు. వైట్హౌస్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు.
ఇరాన్ గురించి అడిగినప్పుడు, ట్రంప్ ఇలా అన్నారు. "అది ఒక విఫలమైన దేశం. అక్కడ 350 శాతం ద్రవ్యోల్బణం ఉంది. అంతేకాదు, వారు తమ సైనికులకు జీతాలు కూడా చెల్లించడం లేదు. కీలక నాయకులు చనిపోయారు. వారి నౌకాదళం, వైమానిక దళం కనుమరుగైంది. వారి నిఘా పరికరాలు కూడా దాదాపు దెబ్బతిన్నాయి. ఇక, హర్మూజ్ జలసంధి విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం అది మా అదుపులోనే ఉంది. మా నౌకాదళం సహాయంతో ఎన్నో నౌకలు అక్కడికి వెళ్తున్నాయి. దీంతో చాలావరకు చమురు బయటకు వస్తోంది. అందుకే చమురు ధర వారు ఊహించినంతగా పెరగలేదు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, "Iran is a failed nation... But that doesn't mean we will not smack them. We have the Strait of Hormuz in extremely good shape... Iran cannot have a nuclear weapon. If Iran had a nuclear weapon, Israel would have been wiped… pic.twitter.com/ZfZgZeTEUI— ANI (@ANI) August 31, 2026
'ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉండకూడదు'
అలాగే, ఇరాన్ను సైనికపరంగా నాశనం చేశామన్న వాదనను ట్రంప్ సోమవారం మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. అలాగే, నౌకాదళం సహాయంతో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణా కొనసాగుతోందని, అందువల్లే ధరలు పెరగలేదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఆయన ఓవల్ ఆఫీస్ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు, టెహ్రాన్ను అణ్వాయుధాలు సంపాదించుకోనివ్వమనే వాషింగ్టన్ వైఖరిని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. ఒకవేళ ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉంటే, ఇజ్రాయెల్, పశ్చిమ ఆసియా తుడిచిపెట్టుకుపోయి ఉండేవని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, నెల రోజుల విరామానికి స్వస్తి పలుకుతూ సోమవారం అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. హర్మూజ్ జలసంధిలోని లారఖ్ ద్వీపంపై అమెరికా దాడులు చేయగా, పలువురు ఇరాన్ సైనికులు మృతిచెందారు. ప్రతీకారంగా జోర్డాన్, యూఏఈలోని అమెరికా వైమానిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. తమ భూభాగాల నుంచి అమెరికా దాడులకు సహకరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని పొరుగు దేశాలను ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తాజాగా హెచ్చరించారు. అలాగే, హర్మూజ్ జలసంధిలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఒక చమురు ట్యాంకర్ను ఒక ప్రొజెక్టైల్ (క్షిపణి లేక డ్రోన్)తాకినట్లు సోమవారం వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే అది ఏదేశం ప్రయోగించిందో తెలియాల్సి ఉంది.
హర్మూజ్లోని కీలక రవాణా మార్గాల్లో ఇరాన్ మరోసారి సీమైన్స్ పరిచేందుకు సిద్ధమవుతోందని అమెరికా దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. సీమైన్స్ను మోసుకెళ్లే రాకెట్లను ప్రయోగించే రెండు లాంచ్ సిస్టమ్స్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. అయితే, సీమైన్స్ను ఇప్పటికే తొలగించామని ఇటీవల అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఐఆర్జీసీ మరోసారి వాటిని పరిచేందుకు సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది. అమెరికా దాడుల్ని ఇస్లామిక్ రివాల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ధ్రువీకరించింది. యూఎస్ దాడుల వల్ల ఇరాన్ సైనికులు, ప్రజలు మరణించారని పేర్కొంది. అదే సమయంలో అమెరికాకు తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దాడులకు గట్టిగా బదులిస్తామని పేర్కొంది. బదులుగా జోర్డాన్లోని కింగ్ హుస్సేన్ , అల్ అజ్రఖ్ స్థావరాలపై ప్రతీకారదాడి చేసింది.
కాగా, చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన హర్మూజ్లో సీమైన్స్ తొలగించిన అనంతరం డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మళ్లీ అలాంటి చర్యలకు దిగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ రవాణా మార్గాన్ని అమెరికా దళాలు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయని అమెరికా అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు.
పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఇరాన్పై అణ్వాయుధం వాడాల్సిన అవసరం లేదు : డొనాల్డ్ ట్రంప్
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