ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగిసింది- సెనేట్‌లో ప్రకటించిన అమెరికా- స్పెయిన్, ఇటలీకి ట్రంప్ షాక్

విభేదాలను డీల్ చేయడంలో ట్రంప్ సర్కారు నిమగ్నం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 9:42 AM IST

Trump Administration : ఓ వైపు ఇరాన్‌తో యుద్ధం, మరోవైపు నాటో కూటమిలోని మిత్రదేశాలతో విభేదాలను డీల్ చేయడంలో ట్రంప్ సర్కారు నిమగ్నమైంది. ఈ తరుణంలో ఇరాన్‌తో యుద్ధం ఇప్పటికే ఆగిపోయిందని అమెరికా సెనేట్ వేదికగా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ప్రకటించారు. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య 60 రోజులకు మించి కొనసాగనందున, 1973 చట్టం ప్రకారం దానికి కాంగ్రెస్ అనుమతిని పొందాల్సిన అవసరం లేదని అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఫిబ్రవరి 28న మొదలవగా ఏప్రిల్ 7 నుంచే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిందని, దాని నిరవధిక పొడిగింపు కూడా జరిగిందని గుర్తుచేశాయి. ఇరాన్‌పై యుద్ధం వేళ తమకు ఏమాత్రం సహకరించని స్పెయిన్, ఇటలీ నుంచి అమెరికా సైన్యాల్ని వెనక్కి పిలిపించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నానని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. తాను ఎందుకలా చేయకూడదని ఆయన ప్రశ్నించారు.

