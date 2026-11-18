'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో కాలం చెల్లిన ఆయుధాలు- కారణం ఏమిటి?
US Navy Used Expired Munitions : ఇరాన్పై చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో కాలం చెల్లిన ఆయుధాలను అమెరికా వాడినట్లు తేలింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 18, 2026 at 3:06 PM IST
ఇరాన్పై చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'లో కాలం చెల్లిన ఆయుధాలను అమెరికా వాడినట్లు తేలింది. కొత్తగా నేవీ సెక్రటరీగా నామినేట్ అయిన హంగ్ కావో ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సెనెట్ హియరింగ్లో అంగీకరించారు. 'పాడైపోయిన బ్రెడ్ను తినడానికి వీలుగా మార్చుకున్నట్లే వీటిని కూడా వాడాం' అని చెప్పారు. అయితే ఈ పోలిక చూసి తెల్లబోవడం సెనెటర్ల వంతైంది.