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ట్రంప్​ చిత్రంతో బంగారు నాణెం- డిజైన్ ఎలా ఉందంటే?

దేశ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలకు తరగని దేశభక్తికి ప్రతీకగా నాణెం ముద్రణ- వివక్ష లేకుండా పౌరులందరికీ స్వేచ్ఛను అందించాలనే సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబించేలా

US President Donald Trump
US President Donald Trump (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 8:38 PM IST

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Trump Gold Coin : 250వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకొన్న వేళ అమెరికా బంగారు నాణేన్ని ముద్రించనుంది. దేశ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలకు, తరగని దేశభక్తికి ప్రతీకగా యూఎస్ టంకశాల డాలర్‌ విలువైన బంగారు నాణేన్ని ముద్రించనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖ చిత్రంతో ఉన్న బంగారు నాణెం నమూనాను అమెరికా ఆర్థికమంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ ఎక్స్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు. అమెరికా విలువలు, గొప్పదనాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆ నాణెం డిజైన్ ఉండనుంది. వివక్ష లేకుండా పౌరులందరికీ స్వేచ్ఛను అందించాలనే సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబించేలా బంగారు నాణేన్ని తీసుకురానున్నారు.

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